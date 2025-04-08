scorecardresearch
Dividend Stock: जल्द मिलने वाला है डिविडेंड! कंपनी ने आज कर दिया RECORD DATE फिक्स - आपके पास ये शेयर है?

डिविडेंड के ऐलान से पहले, आज कंपनी ने इसका रिकॉर्ड डेट तय कर दिया है जिसके बाद डिविडेंड की घोषणा लगभग तय मानी जा रही है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 8, 2025 16:40 IST

Dividend Stock: NBFC सेक्टर की दिग्गज कंपनी Muthoot Finance Ltd ने आज अपने निवेशकों को बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो जल्द ही वित्त वर्ष 25 के लिए अंतरिम डिविडेंड की घोषणा कर सकती है। 

हालांकि डिविडेंड के ऐलान से पहले, आज कंपनी ने इसका रिकॉर्ड डेट तय कर दिया है जिसके बाद डिविडेंड की घोषणा लगभग तय मानी जा रही है। इसके अलावा कंपनी ने पेमेंट डेट की भी जानकारी दी है। चलिए सब डिटेल में जानते हैं। 

Muthoot Finance Dividend 

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स आगामी 21 अप्रैल 2025 को डिविडेंड पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे। 

Muthoot Finance Dividend Record Date

कंपनी ने बताया कि 21 अप्रैल को अगर डिविडेंड की घोषणा होती है तो उसके लिए रिकॉर्ड डेट शुक्रवार 25 अप्रैल 2025 होगी। 

Muthoot Finance Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया कि डिविडेंड की पेमेंट उसकी घोषणा के 30 दिनों के अंदर हो जाएगी।

Muthoot Finance Dividend History

बीएसई पर उपल्बध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने मई 2024 में 24 रुपये का डिविडेंड, अप्रैल 2023 में 22 रुपये का डिविडेंड, अप्रैल 2022 और अप्रैल 2021 में 20-20 रुपये का डिविडेंड दिया था। कंपनी ने मार्च 2020 में 15 रुपये का डिविडेंड दिया था। 

Muthoot Finance Share Price

कंपनी का शेयर आज एनएसई पर 2.02% या 45.60 रुपये चढ़कर 2,299.90 रुपये पर रहा तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.62% या 36.55 रुपये की तेजी के साथ 2294.05 रुपये पर बंद हुआ। 

Muthoot Finance Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 4 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 4 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 21 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 36 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 124 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 66 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 232 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Apr 8, 2025