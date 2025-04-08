Top 10 Dividend Yield PSU Companies: शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा हमेशा से सरकारी कंपनियों के शेयर पर रहा है। यही कारण है कि निवेशक सरकारी कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाने में थोड़ा कम हिचकिचाते हैं। हालांकि निवेशकों को उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करना ज्यादा अच्छा लगता है जो कंपनियां हर बार और हर मौके पर डिविडेंड देती हैं।

इसलिए आज हम आपके लिए यह आर्टिकल लेकर आए हैं जिसमें हम आपको उन टॉप 10 सरकारी कंपनियों के बारे में बताएंगे जिनका डिविडेंड यील्ड (Dividend Yield) सबसे अधिक है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी कर इन कंपनियों का लिस्ट तैयार की है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

क्या होता है डिविडेंड यील्ड?

डिविडेंड यील्ड का मतलब किसी कंपनी के स्टॉक प्राइस का वह प्रतिशत है जो शेयरधारकों को हर साल डिविडेंड के रूप में भुगतान किया जाता है। हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा डिविडेंड के रूप में शेयरधारकों को देती है।

टॉप 10 डिविडेंड यील्ड वाली सरकारी कंपनियां

ब्रोकरेज Axis Securities के रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 10 कंपनियां इस प्रकार हैं:

1. Coal India Limited

मेटल और माइनिंग इंडस्ट्री की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 7% का है। अगर रुपये मे देखें तो पिछले 12 महीने में यह 26.35 रुपये है।

2. Oil And Natural Gas Corporation Ltd (ONGC)

ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 6% का है। अगर रुपये मे देखें तो पिछले 12 महीने में यह 13.5 रुपये है।

3. Bharat Petroleum Corporation. Ltd (BPCL)

ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 6% का है। अगर रुपये मे देखें तो पिछले 12 महीने में यह 15.5 रुपये है।

4. Indian Oil Corporation Ltd. (IOC)

ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 5% का है। अगर रुपये मे देखें तो पिछले 12 महीने में यह 7 रुपये है।

5. REC Limited

फाइनेंशियल इंडस्ट्री की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 5% का है। अगर रुपये मे देखें तो पिछले 12 महीने में यह 20.4 रुपये है।

6. Power Finance Corporation Ltd (PFC)

फाइनेंशियल इंडस्ट्री की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 4% का है। अगर रुपये मे देखें तो पिछले 12 महीने में यह 16.25 रुपये है।

7. Gail (India) Ltd.

ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 4% का है। अगर रुपये मे देखें तो पिछले 12 महीने में यह 6.5 रुपये है।

8. Gujarat Mineral Development Corporation Ltd

मेटल और माइनिंग इंडस्ट्री की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 4% का है। अगर रुपये मे देखें तो पिछले 12 महीने में यह 9.55 रुपये है।

9. Oil India Limited

ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 4% का है। अगर रुपये मे देखें तो पिछले 12 महीने में यह 12.5 रुपये है।

10. Power Grid Corporation of India Ltd

पावर सेक्टर की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 4% का है। अगर रुपये मे देखें तो पिछले 12 महीने में यह 10.5 रुपये है।

