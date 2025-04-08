पुराना आधार दिखता है खराब? ऑर्डर करें नया Aadhaar PVC Card मिनटों में

आज के समय में आधार कार्ड (Aadhaar Card) हर भारतीय नागरिक की पहचान का सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। चाहे मोबाइल सिम लेना हो, बैंक अकाउंट खोलना हो, गैस सब्सिडी लेनी हो या किसी सरकारी योजना का लाभ पाना हो – हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है। लेकिन कई बार हमारा आधार कार्ड पुराना हो जाता है, गुम हो जाता है या फिर उसका प्रिंट और लेमिनेशन खराब हो जाता है। ऐसे में अब UIDAI ने लोगों की सुविधा के लिए एक नया और टिकाऊ ऑप्शन निकाला है – Aadhaar PVC Card, जिसे आप केवल ₹50 में ऑनलाइन मंगवा सकते हैं।

advertisement

क्या है आधार PVC कार्ड

आधार PVC कार्ड दिखने में एकदम एटीएम कार्ड की तरह होता है। इसका साइज छोटा होता है और यह आपके वॉलेट में आसानी से आ जाता है। यह कार्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) मटीरियल से बना होता है, जो इसे नॉर्मल कागज वाले आधार कार्ड की तुलना में बहुत ज्यादा टिकाऊ और स्मार्ट बनाता है। कई लोग इस कार्ड को 'प्लास्टिक वाला आधार कार्ड' भी कहते हैं, क्योंकि यह काफी सॉलिड और चमकदार दिखता है।

Aadhaar PVC Card के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

इस कार्ड को कोई भी भारतीय नागरिक बनवा सकता है, चाहे उसके पास पुराना आधार कार्ड हो या नहीं। लेकिन कुछ जरूरी शर्तें हैं:

आपके आधार से एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ताकि OTP आ सके।



आपका आधार UIDAI के डेटाबेस में एक्टिव होना चाहिए।



अगर आपका आधार नंबर डीएक्टिवेट हो गया है, तो पहले उसे अपडेट करवाएं।



आप आधार नंबर, Enrolment ID या Virtual ID के जरिए आवेदन कर सकते हैं।



Aadhaar PVC Card ऑनलाइन कैसे ऑर्डर करें? (How to order Aadhaar PVC Card online?)

आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से Aadhaar PVC कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर के लिए नीचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो करें।

स्टेप 1- सबसे पहले https://myaadhaar.uidai.gov.in वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2- अब “Order Aadhaar PVC Card” ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3- इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर, Enrolment ID या Virtual ID डालें।

स्टेप 4- अब कैप्चा भरें और “Send OTP” पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे डालकर लॉगिन करें।

स्टेप 5- इसके बाद डिटेल्स कन्फर्म करें और ₹50 का ऑनलाइन पेमेंट करें। आप डेबिट/क्रेडिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं।

स्टेप 6- पेमेंट के बाद एक SRN (Service Request Number) मिलेगा, जिससे आप कार्ड की डिलीवरी स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

mAadhaar App से कैसे करें PVC Aadhaar Card ऑर्डर (How to order a PVC Aadhaar card using the mAadhaar app)

UIDAI ने एक मोबाइल ऐप mAadhaar App भी लॉन्च किया है। इसके जरिए भी PVC आधार कार्ड ऑर्डर करना बहुत आसान है। इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें-

स्टेप 1- ऐप डाउनलोड करें और अपने आधार नंबर से लॉगिन करें।

advertisement

स्टेप 2- अब “Order Aadhaar PVC Card” पर क्लिक करें।

स्टेप 3- इसके बाद डिटेल्स वेरिफाई करें और ₹50 का पेमेंट करें।

स्टेप 4- आपको एक SRN मिलेगा जिससे आप अपने कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं।

डिलीवरी में कितना समय लगता है?

एक बार जब आपका पेमेंट कन्फर्म हो जाता है, UIDAI आपके आधार PVC कार्ड को स्पीड पोस्ट के जरिए आपके घर भेजता है। आमतौर पर डिलीवरी में 5 से 15 दिन का समय लगता है, लोकेशन के आधार पर यह थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है।