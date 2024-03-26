Vijaypat Singhania Statement: बेटे के साथ नहीं हुई सुलह, फोटो पर जताई आपत्ति

पता नहीं Gautam Singhania का असली मकसद क्या था, बेटे के साथ मुलाकात करने पर Vijaypat Singhania का ये बयान आया है। एक तरीके से पिता ने बेटे की फिर से पोल खोल कर रख दी है। क्या है पूरा मामला। ये आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको तीन चार दिन पीछे ले जाते हैं। जहां Raymond के Chairman और Managing Director गौतम सिंघानिया ने फोटो के साथ ट्वीट किया था। पिक्चर पर ही सारा बवाल मचा हुआ है। गौतम सिंघानिया ने ट्विट करते हुए लिखा था कि "Happy to have my father at home today and seek his blessings". "Wishing you good health Papa always" यानि आज अपने पिता को घर पर पाकर खुश हूं। पिता की अच्छी सेहत की कामना करता हूं। जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि रेमंड के मालिक गौतम सिंघानिया और उनके पिता विजयपत सिंघानिया ने कथित तौर पर सार्वजनिक विवाद खत्म हो गए हैं, लेकिन यहां तो कहानी उलट हो गई है। एकदम जबरदस्त ट्विस्ट आ गया है।

advertisement

Also Read: 'आज अपने पिता को घर पर पाकर खुश हूं': गौतम सिंघानिया

फोटो पर विजयपत सिंघानिया का रिएक्शन

फोटो पर विजयपत सिंघानिया का रिएक्शन आया है। उन्होंने अपने बेटे और रेमंड ग्रुप के चेयरमैन गौतम सिंघानिया के साथ किसी भी सुलह से इनकार किया है। उन्होंने बताया है कि उन्हें 20 मार्च को एयरपोर्ट जाते समय उनके बेटे के असिस्टेंट का फोन आया था। गौतम का असिस्टेंट बार-बार मुझे घर आने के लिए मना रहा था। जब मैंने मना कर दिया तो गौतम खुद कॉल पर आए और कहा कि वह एक कप कॉफी के साथ मुझसे सिर्फ 5 मिनट का टाइम चाहते हैं। फिर वो लंबे वक्त के बाद जेके हाउस चले गए। आगे विजयपत सिंघानिया ने कहा कि उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि ये मीडिया को एक मजबूत संदेश भेजने के लिए ये फोटो गौतम सिंघानिया के साथ उनके साथ ली है। कुछ देर बाद वो नीचे आए और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। इसके तुरंत बाद, उन्हें इंटरनेट पर गौतम के साथ उनकी फोटो वाले संदेश मिलने लगे, जिसमें दावा किया गया कि गौतम और उन्होंने सुलह कर ली है, जो पूरी तरह से गलत है। जी हां, विजयपथ सिंघानिया ने किसी भी सुलह की बात को नकार दिया है।

विजयपत सिंघानिया का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू

आपको याद होगा बिजनेस टुडे के एडिटर सौरभ मजूमदार ने गौतम सिंघानिया के पिता विजयपत सिंघानिया का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया था। जिसमें उन्होंने कई अहम बातें की थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि अपने बेटे को सब कुछ देकर एक मूर्खतापूर्ण गलती की है और माता-पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए। माता-पिता अपने बच्चों को सब कुछ दे देने से पहले बहुत सावधानी से सोचें और अपने जीते जी, बच्चों के नाम सबकुछ न करें।