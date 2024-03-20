'आज अपने पिता को घर पर पाकर खुश हूं': गौतम सिंघानिया

रेमंड के मालिक गौतम सिंघानिया और उनके पिता विजयपत सिंघानिया ने कथित तौर पर नवाज मोदी से अलग होने पर सार्वजनिक विवाद के बाद सुधार कर लिया है। छोटे सिंघानिया ने बुधवार को एक्स पर अपने पिता के घर आने का स्वागत करते हुए पोस्ट किया।

विजयपत, जिन्होंने रेमंड को एक छोटी कपड़ा कंपनी से एक विश्व-प्रसिद्ध ब्रांड में बदल दिया और फिर 2015 में गौतम को बागडोर सौंप दी, सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने अपने बेटे को सब कुछ देकर एक 'मूर्खतापूर्ण' गलती की है और माता-पिता को ऐसा करना चाहिए। इससे पहले कि वे अपने बच्चों को सब कुछ दे दें, बहुत सावधानी से सोचें"।

advertisement

पारिवारिक संपत्ति

2017 में, उन्होंने गौतम पर दक्षिण मुंबई में उनकी पारिवारिक संपत्ति जेके हाउस बिल्डिंग से बाहर निकालने का आरोप लगाया।

बिजनेस टुडे के साथ एक पूर्व साक्षात्कार में, पूर्व रेमंड बॉस ने कहा था कि वह गौतम और नवाज मोदी द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि वह अपनी बहू के साथ खड़े हैं और उसका समर्थन करेंगे न कि अपने बेटे का।

यह पूछे जाने पर कि अगर नवाज उनसे संपर्क करते हैं तो क्या वह अपने बेटे से बात करने के लिए तैयार होंगे, विजयपत सिंघानिया ने कहा, "मेरा पहला जवाब हां होगा, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूं। मेरा दूसरा जवाब यह है कि उनसे मिलने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वह मेरी बात नहीं सुनेगा।” बातचीत में विजयपत ने यह भी कहा कि उनके बेटे गौतम ने उनका सब कुछ छीन लिया है और जो थोड़े बहुत पैसे उनके पास बचे हैं उसी से वह गुजारा करते हैं।

Also Read: Share Market: शेयर बाजार में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी एमपी और राजस्थान की

कंपनी

“मुझे कोई काम नहीं है। वह मुझे कंपनी के कुछ हिस्से देने के लिए सहमत हो गया था। लेकिन निश्चित रूप से, उनके लिए पीछे हटना दो सेकंड का सौदा है, वह पीछे हट गए। तो मेरे पास और कुछ नहीं है, मैंने उसे सब कुछ दे दिया। गलती से मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे, जिनसे मैं आज गुजारा कर रहा हूं। नहीं तो मैं सड़क पर होता. वह मुझे सड़क पर देखकर खुश होंगे। मुझे इस बात का यकीन है। अगर वह अपनी पत्नी को इस तरह बाहर फेंक सकता है, अपने पिता को इस तरह बाहर फेंक सकता है, तो मुझे नहीं पता कि वह क्या है,'' उन्होंने कहा।