Share Market: शेयर बाजार में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी एमपी और राजस्थान की

देश के कुल रजिस्टर्ड शेयर निवेशकों में 50% हिस्सदारी सिर्फ 5 राज्यों (महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश) की है। एक स्टडी के मुताबिक, 80% डीमैट अकाउंट होल्टर्स के पैसे शेयर मार्केट में लगे हैं। 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में हर नौवां वयस्क शेयर मार्केट में निवेश कर रहा है। 2018 से 2023 के बाच यानी पिछले 5 साल के दौरान इनकी संख्या में 4 गुना से भी ज्यादा का उछाल आया है। मध्य प्रदेश-राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में लगभग हर 10वां-12वां व्यक्ति शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है।

advertisement

2018

2018 में कुल 3.19 करोड़ डीमैट अकउंट थे, जो दिसंबर 2023 में 13.93 करोड़ तक पहुंच गए। मार्च 2024 में आंकड़ा 16.42 करोड़ तक पहुंच गया। 2018 में 25 साल से कम आयु वाले निवेशकों की हिस्सेदारी 6.3% थी, जो 31 दिसंबर 2023 तक 13.6% हो गई। इसी तरह, 25-50 आयुवर्ग वाले समान अवधि में 46% से बढ़कर 61% तक पहुंच गए।

Also Read: vodafone Idea Share पर क्या आई बड़ी खबर, ध्यान दें निवेशक!

मार्कट का निवेशक

महाराष्ट्र में हर चौथा व्यक्ति शेयर मार्कट का निवेशक है। गुजरात में हर 5वां, हरियाणा में छठा, पंजाब में 8वां, यूपी में 14वां, झारखंड में 15वां और बिहार में हर 21वां शख्स शेयर निवेशक है। नए नविशकों के मामले में बिहार सबसे आगे है, पिछले एक साल के दौड़ान सर्वाधिक 44% निवेशक बिहार से हैँ।

सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट

महलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैँ, बात अगर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की करें, तो इस मामले में भी वे आगे नजर आ रही हैं। खासकर शेयर बाजार में महिलाओं की दिलस्पी काफी बढ़ रही है। AMFI की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि म्युचुअल फंड में महिला निवेशकों की हिस्सेदारी में अच्छा खासा उछाल आया है और ये करीब 21% तक पहुंच गई है।

AMFI

AMFI ने म्यूचुअल फंड में महिला निवेशकों की बढ़ती रुचि के जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक मार्च 2017 में इनकी हिस्सेदारी 15% थी जो दिसंबर 2023 तक बढ़कर 20.9% पर पहुंच गई। ये आंकड़े साफ करते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में महीला इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बढ़ी है।