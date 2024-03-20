vodafone Idea Share पर क्या आई बड़ी खबर, ध्यान दें निवेशक!

बाजार का हाल बेहाल है। इस बीच एक खबर vodafone Idea से जुड़ी हुई आई है। क्या है खबर? निवेशकों को इसको किस नजरिये से देखना चाहिए और इसका आगे क्या असर देखने को मिल सकता है। इस वीडियो समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल वोडाफोन आइडिया ने शेयर बाजार को ATC टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर को इक्विटी शेयर में बदलने की गुजारिश की है। अब इसका क्या मतलब क्या हुआ? सबसे पहले ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होता है? ये समझ लेते हैं। जब कंपनी को फंड या कैपिटल जुटाना होता है तो वो ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर जारी करती है। ये एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट्स होता है। इसके बदले निवेशकों को ब्याज भी मिलता है। यहां पर निवेशकों को ये अधिकार होता है कि वो डिबेंचर्स को इक्विटीज में बदल सकते हैं और आसान भाषा में समझें तो, फर्ज कीजिए एक कंपनी 10 लाख रुपए जुटाने के लिए ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर जारी करती है। फिर 2 साल बाद एक ऑप्शन देती है कि चाहे तो डिबेंचर का पूरा निवेश समेत ब्याज वापस ले लें या फिर उसे इक्विटीज में बदल सकते हैं। यहां तक के प्रीमियम प्राइस पर भी अगर शेयर होंगे तो भी उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होते हैं।

डिबेंचर पिछले साल फरवरी और अगस्त में जारी किए गए थे

अब वापस आते हैं। ये डिबेंचर पिछले साल फरवरी और अगस्त में जारी किए गए थे। इससे पहले कंपनी ने जानकारी दी थी कि वो जरूरी फंड्स जुटाने के लिए इसी हफ्ते निवेशकों के साथ मुलाकात कर रही है। ये सभी कदम कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति और कर्ज बोझ को सुधारने के लिए उठा रही है। अगर गौर से समझें तो Vodafone Idea के लिए ATC लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है। दो कंपनियों के बीच लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। इस पार्टनशिप की स्प्रिट को बढ़ाने के लिए ATC 1600 करोड़ के ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर को सब्सक्राइब कर रही है। इस रकम का इस्तेमाल ATC बकाए के लिए करेगी। यानि कर्ज को कम किया जा सकेगा।

कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी

कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि ATC टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ने 18 मार्च 2024 को 14,400 ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर को 144 करोड़ शेयरों में बदलने का अनुरोध किया है. कंपनी ने कहा कि वो जल्द ही शेयर जारी करने की प्रकिया पर आगे बढ़ेगी। कंपनी ने बताया कि पिछले साल ही 10 लाख रुपये फेस वैल्यू के 16 हजार ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर ATC को जारी किए गए थे। जिनका कुल मूल्य 1600 करोड़ रुपये था। इसमें से हर ओसीडी को एक लाख शेयरों में कन्वर्ट करने का विकल्प था। ATC ने इसमें से 14400 ओसीडी को शेयरों में बदलने का फैसला लिया है।

जरूरी फंड्स

वहीं कंपनी जरूरी फंड्स जुटाने के लिए इसी हफ्ते निवेशकों के साथ मुलाकात करने जा रही है। शेयर बाजार को भेजी जानकारी में कंपनी ने कहा कि कंपनी सिंगापुर में इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर के साथ मुलाकात करेगी। वहीं मुंबई में भी इसी हफ्ते ऐसी ही बैठक होंगी। कंपनी ने कहा कि इन मुलाकातो में किसी भी ऐसी जानकारी को साझा नहीं किया जाएगा जो शेयर बाजार के समक्ष पहले न रखी गई हो। पिछले महीने ही वोडाफोन आइडिया ने बाजार से कुल 45 हजार करोड़ रुपये जुटाने की योजना को सामने रखा था. इसमें से 20 हजार करोड़ रुपये इक्विटी के जरिए जुटाए जाने हैं। अगर आप स्टॉक की चाल को देखें तो एक महीने में ये स्टॉक 21% तक गिर चुका है। 6 महीने में 15% भागा है ये स्टॉक।