Eicher Stock Latest News: यूबीएस अपग्रेड के बाद आयशर मोटर्स के शेयरों में 5% का उछाल

रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल और अन्य वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली कंपनी आयशर मोटर्स के शेयरों में बुधवार को शुरुआती कारोबार में 5 फीसदी का उछाल आया। इसके शेयर की कीमत में उछाल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस द्वारा स्टॉक को पहले की 'तटस्थ' रेटिंग से 'खरीदें' रेटिंग में अपग्रेड करने के बाद आया। सुबह लगभग 11.00 बजे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर आयशर मोटर्स के शेयर 5.04 प्रतिशत बढ़कर 3,905.50 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। गौरतलब है कि पिछले पांच कारोबारी सत्रों में आयशर मोटर्स के शेयरों में 5 फीसदी से ज्यादा, छह महीने में 14 फीसदी से ज्यादा और एक साल में 32 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है।

यूबीएस ने आयशर मोटर्स को अपग्रेड किया

यूबीएस ने आयशर मोटर्स के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को भी संशोधित कर 4,300 रुपये से 5,000 रुपये कर दिया है, जो मंगलवार के बंद स्तर से 34 प्रतिशत की संभावित बढ़ोतरी का संकेत देता है। इसके अलावा, आयशर मोटर्स को यूबीएस की "एपीएसी की कॉल" सूची में शामिल किया गया था। यूबीएस द्वारा अपग्रेड आयशर मोटर्स के जोखिम-इनाम अनुपात के "सम्मोहक" मूल्यांकन से उपजा है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि रॉयल एनफील्ड विद्युतीकरण जोखिमों से अछूता रहता है। यूबीएस को प्रतिस्पर्धा और विकास संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए अपने आगामी 450 सीसी प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ रॉयल एनफील्ड के विकास की उम्मीद है। यूबीएस के अनुसार, रॉयल एनफील्ड वित्तीय वर्ष 2024 से 2026 के बीच 10 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर घरेलू वॉल्यूम वृद्धि हासिल करने के लिए तैयार है, जो 6 प्रतिशत से 7 प्रतिशत के बीच अनुमानित उद्योग वृद्धि को पीछे छोड़ देगी। यूबीएस का अनुमान है कि आयशर मोटर्स की ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई (ईबीआईटीडीए) 18 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ेगी।