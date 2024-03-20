scorecardresearch
इस Stock में क्यों आई धमाकेदार तेजी ?

कंपनी mining और exploration से जुड़ी हुई है। कंपनी का मार्केट 1,521 करोड़ और PE माइनस में है क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। क्वार्टर 3 की बात की जाए तो प्रॉफिट 5 करोड़ था और रेवेन्यू जीरो रहा है । Promoters की हिस्सेदारी की बात की जाए तो मार्च 2021 में ये हिस्सेदारी 26.13% थी जो अब घटकर दिसंबर 2023 में 25.93% हो गई है।

Harsh Verma
New Delhi ,UPDATED: Mar 20, 2024 10:27 IST
शेयर बाजार में तेज गिरावट के बीच डेक्कन गोल्ड माइन का स्टॉक 4 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ है

बाजार में जहां त्राहि-त्राहि हो रही है। निवेशकों के करीब-करीब 4.8 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इस आंकड़े से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गिरावट कितनी बड़ी है। इस गिरावट एक ऐसा स्टॉक भी रहा तो इंट्रा डे के दौरान 13% तक उछल गया है। हम यहां पर बात कर रहे हैं DECCAN GOLD MINES की। ये स्टॉक अचानक से क्यों उछल गया? आइये इस स्टॉक पर बारीक विश्लेषण करते हैं। 

तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि DECCAN GOLD MINES कंपनी करती क्या है? ये कंपनी भारत और दुनिया के देशों में गोल्ड एक्सप्लोरेशन और माइनिंग से जुड़ी हुई है। अब आपको बताते हैं खबर है क्या?

कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी

कंपनी ने शेयर बाजार को भेजी जानकारी मे कहा कि तनजानिया के Nazega- Tabora ग्रीनस्टोन बेल्ट में प्रॉस्पेक्टिव लाइसेंस मिला है, जिसमें अधिकतम 8.52 ग्राम सोना प्रति टन तक खनन द्वारा मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी ने जानकारी दी है कि DECCAN GOLD MINES तंजानिया के पक्ष में लीथियम और इससे जुड़े मेटल्स के लिए एक प्रॉस्पेक्टिव लाइसेंस की सिफारिश की गई है और ग्रांट ऑर्डर का इंतजार है। अब यहां सवाल उठता है कि प्रॉस्पेक्टिव लाइसेंस होता क्या है? प्रॉस्पेक्टिव लाइसेंस खनन कंपनियों को किसी ब्लॉक में मेटल की संभावित मौजूदगी का पता लगाने के लिए दिए जाते हैं। प्रॉस्पेक्टिव लाइसेंस के जरिए शुरुआती जांच से मिली जानकारी के बाद कंपनियां तय करती हैं कि कहां पूरे जोर शोर से ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। आपको बता दें कि  प्रॉस्पेक्टिव लाइसेंस, जिस ब्लॉक के लिए दिया गया है उसका साइज 100 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का है। कंपनी ने जानकारी दी कि उनकी टीम ने 5 प्रॉस्पेक्टिव लाइसेंस ब्लॉक में खोज शुरू की थी। इसमें से 2 ब्लॉक मे संभावनाएं नजर आई जिसमें आगे खोज की। कंपनी ने इसके साथ ही तंजानिया में 3 प्रास्पेक्टिंग लाइसेंस की मांग की थी। ये लाइसेंस गोल्ड, लीथियम और ग्रेफाइट की खोज के लिए थे। इसमें से लीथियम के लिए प्रॉस्पेक्टिव लाइसेंस की सिफारिश हो गई है। वहीं सोने के जिस ब्लॉक के लिए प्रॉस्पेक्टिव लाइसेंस की मांग की गई वो उन ब्लॉक के साथ है जहां कंपनी को हाई ग्रेड गोल्ड हासिल हुआ है।

खबर के बाद स्टॉक

हालांकि खबर के बाद ये स्टॉक 13% तक उछल गया।  शेयर बाजार में तेज गिरावट के बीच डेक्कन गोल्ड माइन का स्टॉक 4 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ है। अब बात करते हैं कंपनी और उसके फंडामेंटल्स की। साल 2003 में ये कंपनी स्टेब्लिश हुई है। इस प्रमोटर्स ऑस्ट्रेलियन हैं। ये कंपनी mining और exploration से जुड़ी हुई है। कंपनी का मार्केट 1,521 करोड़ और PE माइनस में है क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। क्वार्टर 3 की बात की जाए तो प्रॉफिट 5 करोड़ था और रेवेन्यू जीरो रहा है । Promoters की हिस्सेदारी की बात की जाए तो मार्च 2021 में ये हिस्सेदारी 26.13% थी जो अब घटकर दिसंबर 2023 में 25.93% हो गई है। वहीं विदेशी निवेशकों की बात की जाए तो मार्च 2021 में 4.53% थी जो दिसंबर 2023 में घटकर 1.88% रह गई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 20, 2024