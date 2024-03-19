scorecardresearch
Stock to Watch: IOL केमिकल्स एंड फार्मा के शेयरों में 14% की तेजी

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Mar 19, 2024 13:01 IST
आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार के कारोबार में तेजी से बढ़ोतरी हुई
आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार के कारोबार में तेजी से बढ़ोतरी हुई

आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार के कारोबार में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जब कंपनी ने एएनवीएसए, ब्राजील जीएमपी (गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज) द्वारा साइट निरीक्षण के सफल समापन की घोषणा की। आज भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखी गई क्योंकि बीएसई पर लगभग 1.18 लाख शेयरों में बदलाव देखा गया। यह आंकड़ा 35,000 शेयरों की दो सप्ताह की औसत मात्रा से अधिक था। काउंटर पर टर्नओवर 4.71 करोड़ रुपये रहा, जिसका बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 2,381.98 करोड़ रुपये रहा। 15,643 शेयरों के बिक्री ऑर्डर के मुकाबले 25,911 खरीद ऑर्डर थे।

Also Read: गिरावट में कौन खरीद रहा है स्मॉल और मिडकैप शेयर्स?

तकनीकी सेटअप

तकनीकी सेटअप पर, काउंटर 5-दिवसीय, 10-, 20-दिवसीय और 30-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) से अधिक और 50-दिन, 100-, 150-दिवसीय और 200-दिवसीय से कम पर कारोबार कर रहा था। एसएमए. स्टॉक का 14-दिवसीय सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 53.78 पर आया। 30 से नीचे के स्तर को ओवरसोल्ड के रूप में परिभाषित किया गया है जबकि 70 से ऊपर के मूल्य को ओवरबॉट माना जाता है। कंपनी के स्टॉक का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 12.30 है जबकि मूल्य-से-बुक (पी/बी) मूल्य 1.34 है। प्रति शेयर आय (ईपीएस) 29.38 रही और इक्विटी पर रिटर्न 10.86 रहा।

टिप्स2ट्रेड्स

टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा, "आईओएल केमिकल्स 368 रुपये पर मजबूत समर्थन के साथ दैनिक चार्ट पर तेजी में दिख रहा है। 419 रुपये के प्रतिरोध के ऊपर दैनिक बंद होने से निकट अवधि में 469 रुपये का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है।"

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
