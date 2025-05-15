क्रिकेट फैन्स के लिए खुशखबरी है। IPL 2025 एक बार फिर 17 मई से शुरू होने जा रहा है। भारत-पाकिस्तान के सीमा विवाद (India-Pak Tension) के चलते 9 मई को इसे कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, लेकिन अब BCCI ने कन्फर्म कर दिया है कि बाकी बचे मैच भारत के छह बड़े शहरों में खेले जाएंगे।

बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और अहमदाबाद में होने वाले इन मुकाबलों का फाइनल 3 जून को खेला जाएगा। इसका मतलब है कि क्रिकेट का रोमांच अब फिर से लौट आया है।

मोबाइल पर फ्री में देखिए लाइव मैच

अगर आप भी चाहते हैं कि घर बैठे, मोबाइल पर फ्री में आईपीएल का मजा लें तो आपके लिए Jio खास प्लान्स लाया है। इन प्लान्स में आपको फ्री JioCinema या Hotstar एक्सेस मिलता है, जिससे आप बिना किसी रुकावट के मैच देख सकते हैं।

Jio के सबसे सस्ते IPL प्लान

Jio ने खासतौर पर IPL के लिए कुछ बजट फ्रेंडली प्लान्स पेश किए हैं, जो खासकर उन लोगों के लिए हैं जो सिर्फ मैच देखना चाहते हैं। सबसे सस्ता प्लान ₹100 वाला ऐड-ऑन है। इसमें आपको 5GB एक्स्ट्रा डेटा और 90 दिन तक का JioHotstar फ्री एक्सेस मिलेगा।

यह प्लान खास उन यूजर्स के लिए है जो पहले से कोई बड़ा प्लान इस्तेमाल कर रहे हैं और सिर्फ IPL देखने का ऑप्शन चाहते हैं। इसमें कॉल या SMS नहीं मिलेगा, सिर्फ मैच और डेटा मिलेगा।

ज्यादा डेटा चाहिए तो ये प्लान बेस्ट

अगर आपको मैच के साथ-साथ ढेर सारा डेटा भी चाहिए, तो ₹195 वाला प्लान आपके लिए है। इसमें आपको 15GB डेटा के साथ पूरे 90 दिनों तक JioHotstar का एक्सेस मिलेगा।

यह प्लान भी सिर्फ डेटा और स्ट्रीमिंग के लिए है। अगर आप सोशल मीडिया, यूट्यूब और मैच सब कुछ देखना चाहते हैं, तो ये प्लान आपकी जरूरत पूरी कर सकता है।

949 रुपये वाला धमाकेदार प्लान

अगर आप IPL के साथ-साथ अनलिमिटेड कॉल, मैसेज और डेली डेटा चाहते हैं तो Jio का ₹949 वाला प्लान बेस्ट रहेगा। इसमें 84 दिनों तक रोजाना 2GB 4G डेटा, अनलिमिटेड 5G डेटा, अनलिमिटेड कॉल और रोज 100 SMS मिलते हैं।

इसके साथ ही आपको Hotstar का फ्री एक्सेस और JioCloud स्टोरेज भी मिलेगा। यानी एंटरटेनमेंट, इंटरनेट और IPL तीनों का मजा एक ही प्लान में मिलेहा।

किस प्लान को चुनें?

अगर आप बस मैच देखना चाहते हैं, तो ₹100 या ₹195 वाला प्लान आपके लिए सस्ता और काम का है। लेकिन अगर आप इंटरनेट के हैवी यूजर हैं और कॉलिंग भी करते हैं, तो ₹949 वाला प्लान आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेगा।