Virat Kohli: एक युग का अंत! टेस्ट क्रिकेट को कोहली ने कहा अलविदा, अब सिर्फ ODI और IPL में आएंगे नजर

विराट कोहली ने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर की है। 36 वर्षीय कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पांच मैचों की टेस्ट सीरीज़ से पहले यह घोषणा की है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 12, 2025 12:31 IST

Virat Kohli Retirement: भारत के लिए टी20 के बाद अब विराट कोहली (Virat Kohli) टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है। अब कोहली सिर्फ वनडे और आईपीएल खोलते नजर आएंगे। टेस्ट क्रिकेट में कोहली के 14 साल के शानदार करियर का आज अंत हो गया।

विराट कोहली ने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर की है। 36 वर्षीय कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पांच मैचों की टेस्ट सीरीज़ से पहले यह घोषणा की, जो 20 जून को हेडिंग्ले, लीड्स में शुरू होगी। 

कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा की टेस्ट क्रिकेट में पहली बार ब्लू जर्सी पहने हुए 14 साल हो चुके हैं। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह फॉर्मेट मुझे किस सफर पर ले जाएगा। इसने मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया और मुझे ऐसे सबक सिखाए जिन्हें मैं जीवन भर अपने साथ रखूंगा।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Virat Kohli (@virat.kohli)

कोहली ने आगे लिखा की सफ़ेद कपड़ों में खेलना बहुत ही निजी अनुभव होता है। शांत वातावरण, लंबे दिन, छोटे-छोटे पल जिन्हें कोई नहीं देखता लेकिन जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। जैसे-जैसे मैं इस फॉर्मेट से दूर होता जा रहा हूं, यह आसान नहीं है- लेकिन यह सही लगता है। मैंने इसमें अपना सबकुछ दिया है, और इसने मुझे मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा दिया है। 

कोहली ने आगे कहा कि मैं दिल से आभार के साथ विदा ले रहा हूँ - खेल के लिए, मैदान पर मेरे साथ खेलने वाले लोगों के लिए, और हर उस व्यक्ति के लिए जिसने मुझे इस दौरान महसूस कराया कि मैं उनके साथ हूँ। मैं हमेशा अपने टेस्ट करियर को मुस्कुराते हुए देखूँगा। 

एक युग का अंत 

कोहली टेस्ट क्रिकेट में भारत के चौथे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में रिटायर हुए हैं। उनसे आगे केवल सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर हैं। 

कब किया था डेब्यू?

उन्होंने 2011 में भारत की वनडे विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा बनने के दो महीने बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ जमैका में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। 

कब खेला आखिरी टेस्ट मैच?

टेस्ट क्रिकेट में कोहली का अंतिम प्रदर्शन जनवरी में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नए साल के टेस्ट के दौरान हुआ था। 

अपने टेस्ट कैरियर में 123 टेस्ट के दौरान, कोहली ने 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए, जिसमें 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं। उनका बेस्ट स्कोर - नाबाद 254 - 2019 में पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आया था।

रिटायरमेंट की घोषणा से पहले कोहली ने BCCI से की थी बात

रिटायरमेंट की घोषणा से पहले कोहली ने कथित तौर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को अपने रिटायरमेंट के इरादे से अवगत कराया था। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनसे फिर से सोचने का कहा था लेकिन कोहली अपने फैसले पर कायम रहे।

कोहली से पहले रोहित शर्मा ले चुके हैं रिटायरमेंट

कोहली का संन्यास रोहित शर्मा के संन्यास के बाद आया है, जिन्होंने 7 मई को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। दोनों दिग्गजों के लिए 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में प्रदर्शन थोड़ा मुश्किल रहा। 

हालांकि वे अपने-अपने राज्य की टीमों के लिए रणजी ट्रॉफी में घरेलू क्रिकेट में थोड़े समय के लिए लौटे, लेकिन उन्होंने भारत के आगामी इंग्लैंड दौरे से पहले अपने टेस्ट करियर को समाप्त करने का फैसला किया।
 

