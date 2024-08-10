टीवी सोमनाथन कैबिनेट सचिव नियुक्त, 30 अगस्त से कार्यभार संभालेंगे

scorecardresearch
केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने शनिवार को 1987 बैच के आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथन को भारत का कैबिनेट सचिव नियुक्त किया। वे 30 अगस्त से दो साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर बने रहेंगे।

BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: Aug 10, 2024 20:03 IST
सोमनाथन, जो वर्तमान में भारत के वित्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर कैबिनेट सचिव का पदभार ग्रहण करने तक कैबिनेट सचिवालय में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। वे 1982 बैच के निवर्तमान अधिकारी राजीव गौबा का स्थान लेंगे, जो 30 अगस्त, 2019 से इस पद पर कार्यरत थे।वह 1987 तमिलनाडु कैडर के वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं और मई 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले थे।वित्त सचिव के रूप में नियुक्ति से पहले, सोमनाथन ने राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और वे सार्वजनिक वित्त, आर्थिक नीति और प्रशासनिक सुधारों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं।सोमनाथन के पास अर्थशास्त्र में पीएचडी है और वे एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट भी हैं।

Aug 10, 2024