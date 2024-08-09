scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारOM Infra Limited ने तिमाही नतीजों में दिखाई शानदार वृद्धि: 160% की बढ़ोतरी के साथ 131.34 मिलियन रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज

OM Infra Limited ने तिमाही नतीजों में दिखाई शानदार वृद्धि: 160% की बढ़ोतरी के साथ 131.34 मिलियन रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज

ओम इंफ्रा लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) विकास कोठारी ने इस शानदार प्रदर्शन पर कहा, "हमें वित्तीय वर्ष 2024-25 की शानदार शुरुआत की रिपोर्ट करते हुए गर्व हो रहा है। यह सफलता परिचालन उत्कृष्टता, रणनीतिक निवेश और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने का परिणाम है। हमारी टीम की मेहनत और समर्पण ने हमारे व्यवसाय मॉडल की लचीलता को साबित किया है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 9, 2024 19:24 IST
ओम इंफ्रा लिमिटेड (OM Infra Ltd.) ने अप्रैल-जून 2024 की तिमाही के परिणामों की घोषणा की है
ओम इंफ्रा लिमिटेड (OM Infra Ltd.) ने अप्रैल-जून 2024 की तिमाही के परिणामों की घोषणा की है

ओम इंफ्रा लिमिटेड (OM Infra Ltd.) ने अप्रैल-जून 2024 की तिमाही के परिणामों की घोषणा की है, जिसमें कंपनी ने एक बार फिर से अपनी मजबूत प्रदर्शन क्षमता का परिचय दिया है। यह प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी तिमाही-दर-तिमाही आधार पर अपने स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में 160% की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज करने में सफल रही है, जो 131.34 मिलियन रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसके पहले, कंपनी ने मार्च 2024 की तिमाही में 50.4 मिलियन रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। हालांकि, सालाना तुलना में जून 2023 की तिमाही के 159.74 मिलियन रुपये के नेट प्रॉफिट से यह थोड़ा कम है, लेकिन यह कमतरता ओम इंफ्रा लिमिटेड के परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता को कम नहीं कर पाई।

advertisement

Also Read: LIC ने किन शेयरों के दम पर छाप डाले नोट? कमाया बंपर मुनाफा

कुल रेवेन्यू

कंपनी ने पहली तिमाही में 1,639.4 मिलियन रुपये का कुल रेवेन्यू अर्जित किया है, जो कि 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही में 2,860.74 मिलियन रुपये की तुलना में कम है। हालांकि, ओम इंफ्रा ने अपने खर्चों को 1,517.55 मिलियन रुपये तक सीमित रखते हुए कंपनी की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखा। इसमें इंजीनियरिंग सेगमेंट ने 1,619.47 मिलियन रुपये के रेवेन्यू के साथ सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि रियल एस्टेट सेक्टर ने 19.93 मिलियन रुपये का योगदान दिया। इस तिमाही का परिचालन लाभ 180 मिलियन रुपये रहा, और EBITDA मार्जिन में 11% की वृद्धि देखी गई।

मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) विकास कोठारी 

ओम इंफ्रा लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) विकास कोठारी ने इस शानदार प्रदर्शन पर कहा, "हमें वित्तीय वर्ष 2024-25 की शानदार शुरुआत की रिपोर्ट करते हुए गर्व हो रहा है। यह सफलता परिचालन उत्कृष्टता, रणनीतिक निवेश और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने का परिणाम है। हमारी टीम की मेहनत और समर्पण ने हमारे व्यवसाय मॉडल की लचीलता को साबित किया है। आगामी तिमाहियों में, हम अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करने और अपने हितधारकों को अधिकतम मूल्य प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।" विकास कोठारी ने यह भी बताया कि कंपनी का ध्यान न केवल अपनी चल रही परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने पर है, बल्कि नए अवसरों की तलाश करके विकास को और भी बढ़ावा देने पर भी है। इस प्रदर्शन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ओम इंफ्रा लिमिटेड अपने शेयरधारकों को लगातार अच्छे रिटर्न देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है।

ओम इंफ्रा लिमिटेड

इस तरह के प्रदर्शन से ओम इंफ्रा लिमिटेड ने अपने निवेशकों का विश्वास और मजबूत किया है, और यह भविष्य में भी अपने स्थिर और सतत विकास की यात्रा को जारी रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
 

Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 9, 2024