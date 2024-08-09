LIC ने किन शेयरों के दम पर छाप डाले नोट? कमाया बंपर मुनाफा

देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC यानि Life Insurance Corporation of India... शेयर मार्केट से ऐसे पैसा बना रहा है जो अच्छे-अच्छे फंड मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड्स या निवेशक नहीं बना रहे होंगे। पिछले तीन सालों में LIC के इक्विटी पोर्टफोलियो की मार्केट वैल्यू लगभग डबल हो गई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि Life Insurance Corporation of India ने किन शेयरों में निवेश किया हुआ है? क्योंकि दिग्गज निवेशक और LIC को बहुत सारे इन्वेस्टर फॉलो करते हैं। LIC ने किन शेयरों के दम पर पैसा बनाया है और हां किन शेयरों से एग्जिट किया है। क्योंकि एंट्री लेना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी एग्जिट की टाइमिंग होती है। तो LIC की स्ट्रैटर्जी को देखते हैं।

LIC का इक्विटी पोर्टफोलियो

तो सबसे पहले आपको बता दें कि जून तिमाही तक LIC का इक्विटी पोर्टफोलियो की मार्केट वैल्यू 15 लाख करोड़ रुपये के पार जा चुकी है। प्राइम इन्फोबेस के जरिए की गई कैलकुलेशन के मुताबिक, जून तिमाही के आखिर में LIC के पास 282 कंपनियों में हिस्सेदारी थी। यानि उन कंपनियों के स्टॉक थे। वहीं जहां 2021 में इसकी मार्केट वैल्यू 7.67 लाख करोड़ रुपये थी, वो अब दोगुना होकर 15.72 लाख करोड़ रुपये हो गई है। इसके साथ ही तिमाही के दौरान, NSE पर लिस्टिड 75 कंपनियों में LIC की हिस्सेदारी बढ़ी और 95 शेयरों में हिस्सेदारी में गिरावट आई।

शेयर में हिस्सेदारी

अब यहां सवाल उठता है कि किन शेयर में हिस्सेदारी घटाई है और किन में बढ़ाई है? तो पहले बताते हैं कि किन शेयरों से LIC निकला है? LIC ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, BHEL, HPCL और GAIL जैसे कुछ PSU शेयरों में हिस्सेदारी को कम किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में LIC की हिस्सेदारी मार्च तिमाही में 4.10% से गिरकर 1% से भी नीचे आ गई। इसके अलावा एलआईसी TIL Limited से भी अपनी हिस्सेदारी न के बराबर कर दी है। ये स्टॉक करीब 390 के आसपास है। साथ ही अगर दूसरे शेयरों की बात की जाएं तो LIC ने टाटा पावर में हिस्सेदारी 154 बेसिस प्वॉइंट्स घटाकर 5.78 प्रतिशत, वोल्टास में 124 बेसिस प्वॉइंट्स, हीरो मोटो में 122 बेसिस प्वॉइंट्स, टाटा केमिकल्स में 115 प्वॉइंट्स और BHEL में 85 प्वॉइंट्स कम कर दी है। आप खुद समझ सकते हैं PSU स्टॉक में चुनावों के बाद जिस तरह से धीमापन देखने को मिला है तो LIC ने भी निकलना बेहतर समझा है।

अब किन शेयरों में LIC ने हिस्सेदारी बढ़ाई है?

LIC ने तिमाही के दौरान Infosys, LTIMindtree, L&T, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, टाइटन, TCS, ICICI Bank और कोटक महिंद्रा बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाई है। LIC सबसे ज्यादा RIL पर दांव लगा रहा है, इसके बाद उसकी हिस्सेदारी ITC, TCS, SBI और इंफोसिस में हैं।