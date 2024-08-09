RVNL के बारे में क्या कहा Basant Maheshwari ने?

दिग्गज निवेशक Basant Maheshwari ने अपने यूट्यूब चैनल पर आने वाली वीडियो शो बीएम इक्विटी रिपोर्ट में RVNL और GRSC स्टॉक के बारे में चर्चा की है।

बसंत माहेश्वरी

बसंत माहेश्वरी ने कहा कि आरवीएनएल के रिजल्ट बेहद खराब आए हैं और कहीं नहीं लग रहा है कि कंपनी अच्छा कर रही है। यही वजह है कि स्टॉक में गिरावट आई है। बसंत माहेश्वरी ने कहा कि कोविड के बाद आए निवेशक ऐसे स्टॉक को लेकर बुलिश है लेकिन ऐसे स्टॉक में पहले देखना चाहिए कि क्या इन स्टॉक्स में अर्निंग हैं। ये शेयर बाजार है अगर ये बढ़ता है तो जोर से बढ़ता है और अगर घटता है तो जोर से घटता है।

advertisement

Also Read: अमेरिकी बाजार और ब्याज दरों में बदलाव पर क्या बोलें बसंत महेश्वरी? - जानिए

बाजार

बसंत माहेश्वरी ने कहा कि इन स्टॉक्स को हर तिमाही के आधार पर देखना होगा। आरवीएनएल के रिजल्ट तिमाही और साल दोनों के आधार पर अच्छे नहीं है। बसंत माहेश्नवरी ने कहा कि ये बाजार किस स्टॉक को लेकर ऊपर जाता है और किस आधार पर स्टॉक को लेकर जाता है ये बात बाजार ही जानता है। जो लोग 10-20 सालों के लिए आरवीएनएल जैसे स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं उनके बारे में क्या कहा जाए लेकिन अगर आपकी सोच अलग है तो आप को ध्यान से देखना होगा कि इन कंपनियो में हो क्या रहा है। बसंत माहेश्वरी ने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार कहना चाह रही है कि यार तुम सोच लो इतनी तेजी ठीक नहीं है। वहीं सेबी भी कह रही है कि आप एफएनओ मत करो।