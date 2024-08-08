scorecardresearch
अमेरिकी बाजार और ब्याज दरों में बदलाव पर क्या बोलें बसंत महेश्वरी? - जानिए

फेडरल रिजर्व द्वारा जापान के आर्थिक संकट के कारण एक नई दिशा अपनाई गई है। लंबे समय से चल रही बहस के बाद, जहां पहले फेडरल रिजर्व उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर जोर दे रहा था, अब वह एक नई रणनीति की ओर बढ़ रहा है।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Aug 8, 2024 12:05 IST
Basant Maheshwari on Reliance and HDFC Bank
अमेरिकी बाजार और ब्याज दरों में बदलाव पर क्या बोलें बसंत महेश्वरी? - जानिए

दिग्गज निवेशक बसंत माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल पर निफ्टी और अमेरिकी बाजार को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बात कही हैं। अमेरिकी बॉन्ड मार्केट में हाल ही में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला है। फेडरल रिजर्व द्वारा जापान के आर्थिक संकट के कारण एक नई दिशा अपनाई गई है। लंबे समय से चल रही बहस के बाद, जहां पहले फेडरल रिजर्व उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर जोर दे रहा था, अब वह एक नई रणनीति की ओर बढ़ रहा है। बॉन्ड मार्केट इंटरेस्ट रेट में कटौती की उम्मीद कर रहा है और अनुमानित है कि सितंबर में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है, इसके बाद नवंबर, दिसंबर, और मार्च तक चार और कटौती की उम्मीद है।

Also Read: भारतीय और अमेरिकी बाज़ार को लेकर दिग्गज निवेशक बसंत माहेश्वरी ने की भविष्यवाणी 

डॉलर की ताकत और जापान का संकट

अमेरिका में डॉलर की मजबूती वैश्विक स्तर पर समस्याएं उत्पन्न कर रही है। जापान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, जहां मुद्रा स्फीति और निम्न ब्याज दरों का संकट जारी है, अमेरिका को डॉलर को कमजोर करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की जरूरत महसूस हो रही है। जापान की वर्तमान आर्थिक स्थिति की तुलना बॉम्बे की लोकल ट्रेन से की गई है, जिसमें आर्थिक स्थिरता का कोई ठोस रास्ता नहीं दिख रहा है।

अमेरिका का आगामी चुनाव और आर्थिक रणनीति

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी के बीच, इंटरेस्ट रेट की स्थिति पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति बाइडेन का चुनावी कैम्पेन इंटरेस्ट रेट को लेकर चिंता व्यक्त कर रहा है क्योंकि इससे अमेरिकी जनता की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। भारतीय चुनावों की तरह, अमेरिका में भी सत्ता में बने रहने के लिए राष्ट्रपति और उसकी टीम का प्रयास होगा कि आर्थिक स्थिति को स्थिर रखा जाए।

स्टॉक बायबैक और अमेरिकी कंपनियों की स्थिति

अमेरिकी कंपनियां, जैसे कि एप्पल, स्टॉक बायबैक की प्रक्रिया का उपयोग करके मार्केट में अपनी स्थिति को मजबूत कर रही हैं। इस प्रक्रिया से कंपनी के शेयरों की कीमतों में वृद्धि होती है और मार्केट में अतिरिक्त लिक्विडिटी आती है। इस प्रकार, कंपनियां अपने निवेशकों को फायदा पहुंचा रही हैं और अपने वित्तीय स्थिति को मजबूत कर रही हैं।

फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस और आर्थिक परिदृश्य

फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की वर्तमान स्थिति को लेकर चिंता जताई जा रही है। स्टॉक की कीमतें लगातार गिर रही हैं और प्रबंधन की समस्याएं सामने आ रही हैं। उच्च ब्याज मार्जिन और अस्थिरता की वजह से, निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।

भारत की ओलंपिक प्रदर्शन और स्पोर्ट्स फंडिंग

भारत की ओलंपिक प्रदर्शन को लेकर सवाल उठते रहे हैं। वर्तमान में, सरकार की ओर से खिलाड़ियों के विकास के लिए किए गए खर्च की जानकारी संसद में प्रस्तुत की गई है। यह खर्च टैक्स पेयर्स के पैसे से किया जाता है, जो कि जनहित के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके प्रबंधन पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

अर्थशास्त्र और वैश्विक बाजार के परिदृश्य में बदलाव की गहराई से समझ आवश्यक है। अमेरिकी बॉन्ड मार्केट, डॉलर की ताकत, और जापान की आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दे वैश्विक आर्थिक संतुलन को प्रभावित कर रहे हैं। निवेशकों और नीति निर्माताओं के लिए इन परिवर्तनों का प्रभाव समझना और रणनीतिक निर्णय लेना महत्वपूर्ण होगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
