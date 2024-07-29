TV Mohandas Pai ने आयकर विभाग से संपत्ति मूल्य वृद्धि पर मांगा जवाब !

Infosys के Former CFO TV Mohandas Pai ने भारत में संपत्ति की कीमतों में वृद्धि के बारे में आयकर विभाग की धारणाओं पर सवाल उठाते हुए एक्स पर लिखा, "क्या @IncomeTaxIndia कृपया बता सकता है कि उन्होंने कैसे मान लिया कि संपत्ति की कीमतें प्रति वर्ष 12-16% बढ़ जाएंगी? आरबीआई का कहना है कि नहीं, नागरिकों को इस उत्तर की आवश्यकता है।" Pai ने कर विभाग के अनुमानों और वास्तविक बाजार डेटा के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर की ओर इशारा किया है।

कितना टैक्स देना होगा? आइये जानते हैं

आरबीआई हाउसिंग प्राइस इंडेक्स के अनुसार, पिछले दशक में संपत्ति की कीमतों के लिए कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) कहीं अधिक मामूली है जो बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में 1% से 9% के बीच है। Knight Frank और RBI के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि हालांकि कुछ क्षेत्रों में अधिक रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन कुल मिलाकर बाजार का रुझान अधिक नरम है। यह विचलन केंद्रीय बजट 2024 के आलोक में प्रासंगिक है, जो रियल एस्टेट लेनदेन पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) के कराधान में पर्याप्त बदलाव लाता है। इन परिवर्तनों में सबसे विवादास्पद है इंडेक्सेशन लाभों को हटाना, एक ऐसा कदम जिससे संपत्ति मालिकों के लिए कर दायित्वों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ

आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने India Today-Business Today के Budget Round Table 2024 के दौरान इन चिंताओं को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि सरकार का कुछ परिसंपत्ति वर्गों के लिए Preferential Tax Treatment से हटकर एक अधिक Equitable Taxation System बनाना है। सेठ ने इस बात पर जोर दिया कि इंडेक्सेशन को खत्म करने का निर्णय मुख्य रूप से रेवेन्यू उत्पन्न करने के बारे में नहीं था, बल्कि निवेश रिटर्न पर इन्फ्लेशन के वास्तविक प्रभाव को प्रतिबिंबित करने के बारे में था। उन्होंने कहा, "आखिरकार, निवेशक अपनी जोखिम सहनशीलता और संभावित रिटर्न का आकलन करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हैं।”

केंद्रीय बजट 2024

केंद्रीय बजट 2024 संपत्ति लेनदेन में LTCG के उपचार में महत्वपूर्ण बदलाव पेश करता है, विशेष रूप से इंडेक्सेशन लाभों को समाप्त करना है। इस समायोजन से LTCG कर दायित्वों में पर्याप्त वृद्धि होने की उम्मीद है, कुछ अनुमानों के अनुसार 2010 के बाद अर्जित संपत्तियों के लिए 290% तक की वृद्धि का सुझाव दिया गया है। ऐतिहासिक रूप से, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए किसी परिसंपत्ति के मूल खरीद मूल्य को समायोजित करने के लिए इंडेक्सेशन का उपयोग किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री पर कर योग्य लाभ की अधिक सटीक गणना होती है। नई कर व्यवस्था इस दृष्टिकोण को 12.5% ​​की फ्लैट LTCG कर दर के साथ प्रतिस्थापित करती है, जो पिछले 20% से कम है, लेकिन इंडेक्सेशन के कम करने वाले प्रभाव के बिना।

BankBazaar के CEO Adhil Shetty

BankBazaar के CEO Adhil Shetty ने एक हालिया रिपोर्ट में इस बदलाव के इम्प्लिकेशंस पर प्रकाश डाला। विश्लेषण से पता चला कि संपत्ति मालिकों के लिए महत्वपूर्ण कर वृद्धि हुई है, विशेष रूप से विस्तारित अवधि के लिए संपत्ति रखने वालों के लिए 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों को इंडेक्सेशन लाभ मिलता रहेगा, लेकिन बाद में खरीदी गई संपत्तियों को नए कर नियमों का पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रिपोर्ट में क्षेत्रीय असमानताओं की ओर भी इशारा किया गया है, जिसमें मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों को नई व्यवस्था के तहत विशेष रूप से उच्च कर बोझ का सामना करना पड़ रहा है।