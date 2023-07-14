scorecardresearch
टमाटर के बढ़ते दाम और किल्लत को लेकर आम लोग परेशान हो चुके है। टमाटर के दाम आसमान छू रहे है। टमाटर के बाद अब टोमैटो प्यूरी भी ऑउट ऑफ स्टॉक भी हो चुकी है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 14, 2023 18:50 IST
बारिश के चलते टमाटर थाली से गायब हो चुका है लेकिन टमाटर के चक्कर में टोमैटो प्यूरी भी ऑउट ऑफ स्टॉक भी हो चुकी है। लोग ऑनलाइन साइट से टमाटर प्‍यूरी (Tomato Puree) का ऑर्डर देना चाहते हैं लेकिन बिग बास्‍केट, स्विगी इंस्‍टामार्ट, ब्‍लिंकिट जैसे ऑनलाइन ग्रॉसरी प्‍लेटफॉर्म्‍स पर ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। 

Also Read: बढ़ते टमाटर के दाम अब McDonald's पर पड़ा भारी, Burger से टमाटर को हटाया

ऑनलाइन स्‍टोर्स और खुदरा विक्रेताओं के यहां भी टमाटर प्‍यूरी की डिमांड काफी बढ़ गई और कई जगह तो स्‍टॉक भी खत्‍म हो रहे हैं। दूसरी ओर निर्माता कंपनियां भी इसका उत्पादन बढ़ा रही हैं लेकिन फिर डिमांड सप्लाई के खेल में प्यूरी भी स्टॉक में नहीं है। दिल्ली-NCR के खुदरा बाजारों में पिछले दिनों ताजा टमाटर की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। 28-30 रुपये किलो के भाव बिकने वाला टमाटर एक महीने से भी कम समय में 200 रुपये के पार पहुंच गया है। सरकार ने कई जगहों पर सरकारी रेट पर टमाटर देने की कोशिश की है लेकिन डिमांड को पाट पाना सरकार के बस में भी नहीं है। बारिश और बाढ़ की स्थिति ने टमाटर की सप्लाई चेन को तोड़ दिया है और लोगों ने टमाटर खरीदना तक बंद कर दिया है लेकिन बावजूद इसके दाम नहीं बढ़े हैं।

