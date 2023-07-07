scorecardresearch
बढ़ते टमाटर के दाम अब McDonald's पर पड़ा भारी, Burger से टमाटर को हटाया

दिन-प्रतिदिन टमाटर के दामों में वृद्धि हो रही है। ऐसे में आम लोगो के साथ ही साथ अब McDonald's जैसी कंपनी भी इसके बढ़ते दाम से परेशान हो चुकी है। मैकडॉनल्ड्स ने बर्गर से टमाटर को हटा दिया है। मैकडॉनल्ड्स इंडिया के नॉर्थ एंड ईस्ट फ्रेंचाइजी ने कहा कि ऐसा सीजनल इश्यू की वजह से कुछ समय के लिए किया गया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 7, 2023 20:12 IST
इन दिनों टमाटर के दाम आसमान को छू रही है, दिन-प्रतिदिन टमाटर के दामों में वृद्धि हो रही है, इसके कारण कई लोगो ने टमाटर की खरीदारी ही बंद कर दी है, ऐसे में आम लोगो के साथ ही साथ अब McDonald's जैसी कंपनी भी इसके बढ़ते दाम से परेशान हो चुकी है। मैकडॉनल्ड्स ने Burger से टमाटर को हटा दिया है। मैकडॉनल्ड्स इंडिया के North And East Franchisee ने कहा कि ऐसा सीजनल इश्यू की वजह से कुछ समय के लिए किया गया है। सारी कोशिशों के बाद भी हमें अच्छी क्वालिटी के टमाटर नहीं मिल पा रहे हैं।

Also Read: महंगाई का असर, खाने-पीने के सामान के पैकेट हुए छोटे, कंपनियों ने घटाया साइज

फ्रेंचाइजी ने कहा कि हम इसका समाधान खोज रहे हैं और जल्द ही इसे हम हमारे आइटम्स में शामिल करेंगे। उधर, भारी बारिश के कारण देश में टमाटर की कीमत 180 से 200 रुपए तक पहुंच गई है। McDonald's ने कहा है कि फूड क्वालिटी और सेफ्टी के हाइएस्ट स्टैंडर्ड्स के लिए कमिटेड एक ब्रांड के रूप में, हम क्वालिटी और सेफ्टी चेक के बाद ही सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। सीजनल इश्यूज के कारण और हमारे सभी प्रयासों के बावजूद, हम ऐसे टमाटर नहीं खरीद पा रहे हैं जो हमारे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी चेक से पास हो सके। इसलिए, हम अपने कुछ रेस्तरां में मेन्यू से टमाटर हटा रहे हैं।

स्टेटमेंट में कहा कि 'यह एक टेंपररी इश्यू है और हम अपने ग्राहकों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उन्हें मेन्यू में वापस लाने के सभी संभावित तरीकों पर विचार कर रहे हैं। टमाटर बहुत जल्द हमारे मेन्यू में शामिल होगा।' साल 2016 में भी नॉर्थ एंड ईस्ट फ्रेंचाइजीज ने टमाटर को अपने मेन्यू से बाहर कर दिया था। तब भी इसका कारण टमाटर की खराब क्वालिटी थी। उधर, McDonald's India की West और South Franchises ने भी 10-15% स्टोर्स पर टमाटर सर्व करना बंद कर दिया है। फ्रेंचाइजी ने कहा कि मानसून के दौरान 'फ्रूट फ्लाइज' एक आम परेशानी हैं। इस कारण खराब टमाटर के बैचों को हटा दिया जाता है। पिछले साल यानी 2022 में सप्लाई चेन की समस्या के कारण मैकडॉनल्ड्स ने अपने UK Restaurant में टमाटर को मेन्यू से बाहर कर दिया था। फास्ट फूड की दिग्गज कंपनी ने कहा था कि उसे अपने कुछ प्रोडक्ट में टमाटर की मात्रा में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सप्लाई चेन यूक्रेन पर रूस के आक्रामण, ब्रेक्जिट और कोविड के कारण था।

Also Read: टमाटर के दाम ने छुए आसमान, बाज़ारो में ₹100 किलो से भी अधिक में बिक रहा टमाटर

