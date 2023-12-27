scorecardresearch
RBI Office को बम से उड़ाने की धमकी, क्या है पूरा मामला?

ईमेल में उन तीन जगहों का नाम भी बताया गया है, जहां बम प्लांट किए गए हैं। इनमें RBI- न्यू सेंट्रल बिल्डिंग फोर्ट, HDFC हाउस-चर्चगेटॉ और ICICI बैंक टावर्स BKC शामिल हैं। इन सभी जगहों पर पुलिस ने तलाशी ली, लेकिन कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला। MRA मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 27, 2023 11:21 IST
RBI Office को 26 दिसंबर को धमकी भरा ईमेल आया

Also Read: PM Modi के YouTube Channel पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हुए पूरे

ईमेल में लिखा, 'हमने मुंबई के विभिन्न स्थानों पर 11 बम रखे हैं, RBI ने प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के साथ मिलकर भारत के इतिहास में सबसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। इस घोटाले में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कुछ शीर्ष बैंकिंग अधिकारी और भारत के कुछ प्रसिद्ध मंत्री शामिल हैं, हमारे पास इसके पर्याप्त ठोस सबूत हैं। हम मांग करते हैं कि RBI गवर्नर और वित्त मंत्री दोनों तुरंत अपने पदों से इस्तीफा दें और घोटाले के पूरे खुलासे के साथ एक प्रेस बयान जारी करें। हम सरकार से यह भी मांग करते हैं कि उन्हें और इसमें शामिल सभी लोगों को वह सजा दी जाए जिसके वे हकदार हैं। मुंबई में बम धमाके करने का दो महीने में ये दूसरा धमकी भरा मेल किया गया है। इससे पहले 23 नवंबर को मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इस ईमेल में 10 लाख डॉलर 48 घंटे के अंदर बिटकॉइन में देने की मांग की गई थी।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Dec 27, 2023