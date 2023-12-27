RBI Office को बम से उड़ाने की धमकी, क्या है पूरा मामला?

RBI Office को 26 दिसंबर को धमकी भरा ईमेल आया। मेल करने वाले शख्स ने खुद को Khilafat India Group का मेंबर बताया है। ईमेल में दावा किया गया कि उसने RBI ऑफिस, HDFC बैंक और ICICI बैंक सहित 11 जगहों पर बम रखे हैं, जो दोपहर 1:30 बजे फटेंगे। शख्स ने RBI गवर्नर Shaktikanta Das और मंत्री Nirmala Sitharaman के इस्तीफे की मांग की है। धमकी भरा ये ईमेल HDFC और ICICI बैंक को भी किया गया है। Mumbai Police ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और शहर के HDFC और ICICI बैंकों सहित अन्य बैंकों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ईमेल आईडी khilafat.india@gmail.com से RBI गवर्नर की ईमेल आईडी पर भेजा गया। ईमेल में उन तीन जगहों का नाम भी बताया गया है, जहां बम प्लांट किए गए हैं। इनमें RBI- न्यू सेंट्रल बिल्डिंग फोर्ट, HDFC हाउस-चर्चगेटॉ और ICICI बैंक टावर्स BKC शामिल हैं। इन सभी जगहों पर पुलिस ने तलाशी ली, लेकिन कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला। MRA मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

ईमेल में लिखा, 'हमने मुंबई के विभिन्न स्थानों पर 11 बम रखे हैं, RBI ने प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के साथ मिलकर भारत के इतिहास में सबसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। इस घोटाले में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कुछ शीर्ष बैंकिंग अधिकारी और भारत के कुछ प्रसिद्ध मंत्री शामिल हैं, हमारे पास इसके पर्याप्त ठोस सबूत हैं। हम मांग करते हैं कि RBI गवर्नर और वित्त मंत्री दोनों तुरंत अपने पदों से इस्तीफा दें और घोटाले के पूरे खुलासे के साथ एक प्रेस बयान जारी करें। हम सरकार से यह भी मांग करते हैं कि उन्हें और इसमें शामिल सभी लोगों को वह सजा दी जाए जिसके वे हकदार हैं। मुंबई में बम धमाके करने का दो महीने में ये दूसरा धमकी भरा मेल किया गया है। इससे पहले 23 नवंबर को मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इस ईमेल में 10 लाख डॉलर 48 घंटे के अंदर बिटकॉइन में देने की मांग की गई थी।