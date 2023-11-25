Delhi-NCR में मेट्रो से सफ़र करने वाले ख़बर ज़रूर पढ़ें

scorecardresearch
Delhi Metro Rail Corporation के एक अधिकारी ने बताया कि करोल बाग और राजीव चौक के बीच निर्धारित मेंटेनेंस कार्य शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि से शुरू होगा। इसके कारण रविवार को कुछ समय के लिए ट्रेन सेवाओं को रोक दिया जाएगा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi, Nov 25, 2023 14:47 IST
Delhi-NCR के लाखों यात्रियों के लिए काम की खबर है

Delhi-NCR के लाखों यात्रियों के लिए काम की खबर है। 25 और 26 नवंबर को मेट्रो के ब्लू लाइन (Blue Line) पर सेवाएं कुछ प्रभावित रह सकती हैं। DMRC के एक अधिकारी ने बताया है कि Karol Bagh और Rajiv Chowk स्टेशन के बीच कुछ Maintenance का काम होना है। इस कारण कुछ देर के लिए सेवाएं प्रभावित रहेंगी। करोल बाग और राजीव चौक स्टेशनों के बीच मेंटेनेंस के कार्य के कारण डीएमआरसी की ब्लू लाइन पर ट्रेन सेवाएं कुछ देर के लिए शनिवार रात से रविवार सुबह तक प्रभावित रहेंगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। डीएमआरसी की ब्लू लाइन द्वारका सेक्टर-21 को नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी/वैशाली से जोड़ती है। इस रास्ते पर सेवाएं आम दिनों में सुबह 6.12/6.00 बजे से शुरू होती हैं, और अंतिम ट्रेन रात्रि 22.32/22.50 पर चलती होती है। रविवार के दिन सेक्टर-21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक मार्ग पर ट्रेन सेवा की शुरुआत सुबह 6.30 बजे होती है।

Also Read: Delhi में मकान खरीदने का शानदार मौका, DDA की हाउसिंग स्कीम में आज से शुरू हुए रजिस्ट्रेशन

करोल बाग से राजीव चौक के बीच के स्टेशनो तक ट्रेन सेवाएं रविवार सुबह 6 बजे तक उपलब्ध नहीं होंगी। इसलिए इस दोनों स्टेशनों के बीच पड़ने वाले स्टेशन झंडेवालान और रामकृष्ण आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन 6 बजे तक बंद रहेंगे। इसके बाद इसे खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सभी स्टेशनों पर मेट्रो सेवाएं पहले की ही तरह जारी रहेंगी। Delhi Metro Rail Corporation के एक अधिकारी ने बताया कि करोल बाग और राजीव चौक के बीच निर्धारित मेंटेनेंस कार्य शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि से शुरू होगा। इसके कारण रविवार को कुछ समय के लिए ट्रेन सेवाओं को रोक दिया जाएगा, और ब्लू लाइन के इस रखरखाव खंड के दोनों तरफ द्वारका सेक्टर -21 से करोल बाग और राजीव चौक से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी/वैशाली तक इस अवधि के दौरान समय सारणी के अनुसार सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।

Nov 25, 2023