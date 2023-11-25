Delhi में मकान खरीदने का शानदार मौका, DDA की हाउसिंग स्कीम में आज से शुरू हुए रजिस्ट्रेशन

अगर आप Delhi में मकान खरीदना चाहते हैं तो आपके पास शानदार मौका है। दरअसल दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) 32 हजार फ्लैटों की बिक्री करने जा रहा है। इसके लिए प्राधिकरण डीडीए हाउसिंग स्कीम (DDA Housing Scheme 2023) लाया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन आज यानी 24 नवंबर 2023 से शुरू हो चुके हैं। अगर आप मकान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस स्कीम में फटाफट अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना में सभी कैटेगरी के फ्लैट उपलब्ध हैं। सुपर हाई इनकम ग्रुप (एसएचआईजी), हाई इनकम ग्रुप (एचआईजी), मिड इनकम ग्रुप (एमआईजी), लोअर इनकम ग्रुप (एमआईजी) और आर्थिक रूप से कमजोर कैटेगरी के लिए फ्लैट के ऑप्शन हैं। पहले चरण में 5 हजार फ्लैटों को बेचा जाएगा। इस स्कीम की खास बात यह है कि इसमें आपको इसमें पेंटहाउस से लेकर के लग्जरी फ्लैट भी मिल रहे हैं। 'फेस्टिवल स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023' के तहत आप इन फ्लैट्स में बोली लगा सकते हैं।

इन सभी फ्लैट्स का रजिस्ट्रेशन पहले आओ-पहले पाओ के हिसाब से शुरू किया गया है। ये फ्लैट्स नरेला, द्वारका, सेक्टर 19 बी, द्वारका सेक्टर -14, वसंत कुंज और लोकनायक पुरम में स्थित हैं। अगर कीमत की बात जाए तो इन फ्लैट्स की शुरुआत 11.5 लाख से है। इसमें आपको ईडब्ल्यूएस फ्लैट मिलेंगे। वहीं 23 लाख रुपये से एलआईजी फ्लैट, 1 करोड़ रुपये से एमआईजी फ्लैट, 1.4 करोड़ रुपये से एचआईजी फ्लैट, 2.5 करोड़ रुपये से सुपर एचआईजी फ्लैट और 5 करोड़ रुपये से शुरू होने वाले पेंटहाउस शामिल हैं। इस स्कीम में विशेष रूप से 1,100 से ज्यादा लग्जरी फ्लैट शामिल हैं। यह स्कीम 2 चरणों में लाएगी जाएगी। इसका दूसरा चरण नवंबर के लास्ट में शुरू होगा। डीडीए के मुताबिक, सेक्टर 14, द्वारका में 316 एमआईजी फ्लैट और लोक नायक पुरम में 647 ई-नीलामी के माध्यम से उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त, सेक्टर 19 बी, द्वारका में 728 ईडब्ल्यूएस फ्लैट, सेक्टर 14 द्वारका में 316 एलआईजी फ्लैट और 1,008 ईडब्ल्यूएस फ्लैट, लोक नायक पुरम में 224 ईडब्ल्यूएस फ्लैट और नरेला में विभिन्न श्रेणियों में 28,000 से अधिक फ्लैट पहले-आओ-पहले-पाओ मोड के माध्यम से पेश किए जाएंगे। नरेला में फ्लैट अलग-अलग चरणों में बेचे जाएंगे, जिससे खरीदार बुकिंग राशि का भुगतान करके तुरंत इलाके में पसंदीदा फ्लैट बुक कर सकेंगे।