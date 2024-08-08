RVNL में आ गई गिरावट, क्या है कारण?

scorecardresearch
RVNL की पहली तिमाही के शुद्ध लाभ में 35% की गिरावट दर्ज किए जाने के बाद गुरुवार को रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयरों में 6% की गिरावट आई।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Aug 8, 2024 19:24 IST
RVNL की पहली तिमाही के शुद्ध लाभ में 35% की गिरावट दर्ज किए जाने के बाद गुरुवार को रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयरों में 6% की गिरावट आई। दोपहर के सत्र में RVNL के शेयर 6.07% गिरकर 531.45 रुपये पर आ गए। RVNL के कुल 27.96 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 156.64 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। बीएसई पर RVNL का मार्केट कैप गिरकर 1.13 लाख करोड़ रुपये पर आ गया।

Also Read: Vizag Steel plant : Vizag Steel प्लांट फिर से हो सकता है चालू

रेल इंफ्रा प्रमुख ने जून 2024 तिमाही में 223.92 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ

रेल इंफ्रा प्रमुख ने जून 2024 तिमाही में 223.92 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि जून 2023 तिमाही में यह 343.09 करोड़ रुपये था। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 5571 करोड़ रुपये के मुकाबले पहली तिमाही में राजस्व 27% घटकर 4073.80 करोड़ रुपये रह गया।

