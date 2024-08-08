scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारVizag Steel plant : Vizag Steel प्लांट फिर से हो सकता है चालू

Vizag Steel plant : Vizag Steel प्लांट फिर से हो सकता है चालू

TDP के एनडीए में शामिल होने के बाद अब इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) की विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 8, 2024 19:07 IST
Vizag Steel प्लांट फिर से हो सकता है चालू
Vizag Steel प्लांट फिर से हो सकता है चालू

TDP  के एनडीए में शामिल होने के बाद अब इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि  राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) की विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। 

Also Read: Donald Trump की हत्या की साजिश में Pakistani नागरिक की गिरफ्तारी: ईरान से जुड़े संदिग्ध संबंध

दिसंबर 2021 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने RINL के निजीकरण की योजनाओं को मंजूरी दी थी

advertisement

दिसंबर 2021 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने RINL के निजीकरण की योजनाओं को मंजूरी दी थी, जिसमें कंपनी के 100 प्रतिशत रणनीतिक विनिवेश की अनुमति दी गई थी। हालांकि, तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार के विरोध के कारण यह प्रक्रिया ठप हो गई थी। अब जब TDP राज्य में सत्ता में वापस आ गई है, तो कंपनी के पुनरुद्धार की संभावनाएं बढ़ गई हैं। TDP के एक नेता ने बिजनेस टुडे टीवी को बताया, "हम केंद्र के साथ सहयोग कर रहे हैं।
ताकि सबसे अच्छे परिणाम मिल सकें।"

मूल्य सृजन" नए योजना का मुख्य फोकस

केंद्र और राज्य सरकार के बीच बातचीत आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों और केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के बीच कई बैठकें हुई हैं। हाल ही में, कुमारस्वामी ने विशाखापत्तनम में संयंत्र का निरीक्षण किया। सूत्रों के अनुसार, "मूल्य सृजन" नए योजना का मुख्य फोकस होगा, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बढ़ाने के केंद्र के लक्ष्यों के अनुरूप है। संयंत्र की क्षमता में कमी वर्तमान में, विशाखापत्तनम संयंत्र की क्षमता इसके मूल 7 मिलियन टन से काफी कम हो गई है, जिसके कारण नुकसान हो रहा है।

 

Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 8, 2024