Donald Trump की हत्या की साजिश में Pakistani नागरिक की गिरफ्तारी: ईरान से जुड़े संदिग्ध संबंध

अमेरिकी न्याय विभाग ने एक पाकिस्तानी नागरिक पर अमेरिका में राजनीतिक हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाने के बाद संदिग्ध व्यक्ति, आसिफ मर्चेंट, को पिछले ही महीने अंडरकवर कानून प्रवर्तन अधिकारियों (undercover law enforcement officers ) से मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें वह संभावित हत्यारे मान रहा था। जांच के अनुसार, मर्चेंट जून में न्यूयॉर्क पहुंचे और कथित हत्यारों को 5,000 डॉलर का अग्रिम भुगतान किया। उसने एक "राजनीतिक व्यक्ति" की हत्या की योजना बनाई और विभिन्न परिदृश्यों की रूपरेखा एक नैपकिन पर तैयार की। मर्चेंट ने सुरक्षा की उच्चतम स्तर की पुष्टि की और योजना बनाई कि वह अगस्त या सितंबर में पाकिस्तान लौटकर लक्ष्यों के नाम बताएगा और आगे के निर्देश देगा।

सुरक्षा और विशेष ध्यान

अदालती दस्तावेजों में किसी प्रकार के टार्गेट का उल्लेख नहीं किया गया है , लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान से जुड़े पूर्व खतरों की वजह से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा पेंसिल्वेनिया रैली से पहले बढ़ा दी गई थी। हांलाकि कि यह खतरा एक अलग घटना ओर से संबंधित था, जिसमें ट्रंप एक शूटर के हमले में घायल हो गए थे। जिसमें अधिकारी यह स्पष्ट करते हैं कि मर्चेंट की साजिश इस हमले से जुड़ी नहीं थी।

ईरान के साथ संदिग्ध संबंध

मर्चेंट का कथित तौर पर ईरान में एक परिवार रहने के चलते वह ईरान, सीरिया और इराक की में आना जाना लगा रहता है। न्याय विभाग ने खुलासा किया भी है कि मर्चेंट एक दीर्घकालिक साजिश की योजना बना रहा था और वह अमेरिका छोड़ने के बाद पाकिस्तान जाने की फिराक में था। हांलाकि उसे 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया, उसी दिन उसने अमेरिका छोड़ने का इरादा जताया था।

पिछले घटनाक्रम और सुरक्षा उपाय

मर्चेंट की गिरफ्तारी ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुद्स फोर्स के पूर्व प्रमुख कासिम सुलेमानी की 2020 में हुई हत्या का बदला लेने की संभावनाओं के संदर्भ में हुई है। इसके अलावा, 2022 में एक ईरानी ऑपरेटिव को पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन की हत्या की नाकाम साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

ईरानी सरकार की कार्रवाइयों को "बेहद आक्रामक और बेशर्म" करार

FBI निदेशक क्रिस्टोफर रे ने हाल ही में ईरानी सरकार की कार्रवाइयों को "बेहद आक्रामक और बेशर्म" करार दिया। अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड और व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन-पियरे ने भी ईरानी खतरों की निगरानी और प्रतिक्रिया की प्राथमिकता पर जोर दिया है।मर्चेंट फिलहाल ब्रुकलिन की अदालत में पेश हुए हैं और मामले की जांच अभी भी जारी है। अधिकारी नाकाम साजिश के सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रहे हैं।