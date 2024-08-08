Jio Prepaid Plans: मुकेश अंबानी की Reliance-Jio ने पेश किए नए किफायती प्रीपेड प्लान: देखे अपने फायदे

मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी Reliance-Jio ने एक बार फिर भारतीय टेलीकॉम बाजार में एक नया हलचल मचाते हुए अपने लिस्ट में किफायती प्रीपेड प्लान्स पेश किए हैं। Reliance -Jio कंपनी के CEO मुकेश अंबानी नए ऑफर ऐसे समय सामने ला रहे है जब बड़े- बड़े दिग्गज बिजनेसमैन ने अपने उद्योग में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के साथ गौतम अडानी दूरसंचार समेत विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार कर रहे हैं।

Jio के नए Prepaid Plans का पूरी जानकारी:-

1. 199 रुपये का प्लान: 18 दिनों की वैधता के साथ, इसमें 1.5GB डेली डेटा (कुल 27GB), अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 डेली SMS और जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो क्लाउड की सदस्यता शामिल है।

2. 209 रुपये का प्लान: 22 दिनों की वैधता में 1GB डेली डेटा (कुल 22GB), अनलिमिटेड कॉल्स, 100 डेली SMS और जियो की सभी मनोरंजन सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है।

3. 249 रुपये का प्लान: 28 दिनों की वैधता में 1GB डेली डेटा (कुल 28GB), अनलिमिटेड कॉल्स, 100 डेली SMS और जियो के मनोरंजन प्लेटफॉर्म्स की सदस्यता के साथ आता है।

4. 299 रुपये का प्लान: 28 दिनों की वैधता के साथ, इसमें 1.5GB डेली डेटा (कुल 42GB), अनलिमिटेड कॉल्स, 100 डेली SMS और जियो की मनोरंजन सेवाओं का पूरा पैकेज शामिल है।

भारतीय टेलीकॉम क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति को बनाने के साथ रणनीतिक कदम

Jio की ये नई योजनाएं न केवल ग्राहकों को अधिक मूल्य और किफायती विकल्प प्रदान करती हैं, बल्कि भारतीय टेलीकॉम क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति को बनाने के साथ रणनीतिक कदम में भी आगे बनाए रखेगीं । अदानी की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के बीच, Jio का यह नया ऑफर तेजी से उपभोक्ताओं को बेहतर विकल्प देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जैसे-जैसे भारतीय टेलीकॉम मार्केट में बढ़त बना रही है, तो वही Jio की यह मूल्य-आधारित रणनीति निश्चित रूप से माक्रेट में प्रमुख उद्योगपति पर दबाव बनाएगी और ग्राहकों के लिए अधिक किफायती और लाभकारी विकल्प उपलब्ध कराएगी।