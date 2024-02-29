Tata Semiconductor Plant: ताइवान की कंपनी के साथ सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी Tata, सरकार ने दी मंजूरी

ताइवान की कंपनी PSMC के साथ देश का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप Tata Semiconductor Packaging Plant लगाएगा। केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। गुरुवार को PM Modi की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे मंजूरी मिल गई। ये प्लांट Assam में लगाया जाएगा। Tata Group ने 25000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ असम में सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग संयंत्र के लिए आवेदन फरवरी महीने के शुरुआत में किया। इस खबर के बाद टाटा ग्रुप की कंपनी TATA ELXSI के शेयर में तेजी आई है। शेयर एक फीसदी से ज्यादा बढ़ गया।

सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी मिल गई-

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास एवं उद्यमिता और जल शक्ति राज्यमंत्री Rajeev Chandrasekhar ने महीने की शुरुआत में इसको लेकर जानकारी दी थी। असम में जल्द ही करीब 25000 करोड़ रुपये का सेमीकंडक्टर प्लांट लगेगा। असम सरकार और टाटा ग्रुप के साथ साझेदारी में एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा।

मंजूरी प्राप्त

कंपनी जल्द ही सभी प्रकार की मंजूरी प्राप्त कर लेंगे और इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट को सौंप देंगे। सेमीकंडक्टर की दुनिया में प्रवेश करने के इच्छुक युवा भारतीयों को अब अपना राज्य छोड़ने या दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण आने वाले वर्षों में उनके लिए अनेक अवसरों पैदा होंगे। विद्यार्थियों को एआई, साइबर सुरक्षा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में खुद को सशक्त बनाने और कौशल से लैस करने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में दुनिया की अग्रणी कंपनियां, जिनमें एनवीआईडीआईए, इंटेल, एएमडी, एचसीएल, विप्रो और आईबीएम शामिल हैं। आज यहां गुवाहाटी में मौजूद हैं। वे सभी एक ही संदेश साझा करते हैं - नौकरी के जबरदस्त अवसर हैं, लेकिन इसके लिए कौशल बहुत जरूरी है।