Tata Power ने Odisha में किया नेटवर्क विस्तार, 4,200 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया

Tata Power के नेतृत्व वाली ओडिशा (Odisha) की बिजली वितरण कंपनियों (Discom) ने पिछले तीन से चार वर्षों में बुनियादी ढांचे के विस्तार और नेटवर्क उन्नयन पर 4,245 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, फर्म ने शुक्रवार को घोषणा में कहा।

कंपनी ओडिशा सरकार के साथ संयुक्त उद्यम में चार डिस्कॉम संचालित करती है

टीपी सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन (टीपीसीओडीएल), टीपी वेस्टर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन (टीपीडब्ल्यूओडीएल), टीपी सदर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन (टीपीएसओडीएल), और टीपी नॉर्दर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीएनओडीएल), जो 9 मिलियन से अधिक के संयुक्त ग्राहक आधार की सेवा करते हैं।

पूरे निवेश में से 1,232 करोड़ रुपये विभिन्न सरकारी प्रायोजित परियोजनाओं के माध्यम से दिए गए हैं। कंपनी के अनुसार, इसमें 33 किलोवोल्ट (kW) लाइनों के 2,177 सर्किट किलोमीटर (CKMs) और 11 केवी लाइनों के 19,809 सीकेएमएस बिछाने के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क की निर्भरता बढ़ाने के लिए 30,230 वितरण ट्रांसफार्मर लगाना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 166 नए प्राथमिक सबस्टेशन (PSS) चालू किए हैं, जिनमें से 55% स्वचालित हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन औसतन 23.68 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 21.98 घंटे बिजली की आपूर्ति हुई है, जो राष्ट्रीय मानदंडों से अधिक है।

इसके अलावा, कंपनी ने कहा कि नेटवर्क अपग्रेड ने ओडिशा में कुल ट्रांसमिशन और वितरण (AT&C) घाटे में कमी लाने में योगदान दिया है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में औसतन 17.79% था।