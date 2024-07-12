scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsपरदेसJoe Biden ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को कहा पुतिन

Joe Biden ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को कहा 'पुतिन'!

जो बाईडेन को हॉलीवुड अभिनेता जॉर्ज क्लूनी ने भी चुनावी दौड़ से पीछे हटने का सुझाव दिया है। क्लूनी को डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थक माना जाता है।

Advertisement
प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
New Delhi,UPDATED: Jul 12, 2024 14:54 IST

अमेरिका के राष्ट्रपति ने यू्क्रेन के राष्ट्रपति को पुतिन कह दिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इससे पहले जो बाइडन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (Kamla Harris) को अपने विरोधी डॉनल्ड ट्रम्प (Donald Trump) के नाम से संबोधित कर चुके हैं। 

Also Read: Reward Point के इस्तेमाल से Credit Card बिल पेमेंट होगा आसान

advertisement

ये घटना उस वक्त की है जब जो बाईडेन (Joe Biden) एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने अपनी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को अपने विरोधी ट्रम्प के नाम से बोल दिया था। बाईडेन ने कहा था कि “अगर 'उपराष्ट्रपति ट्रंप' राष्ट्रपति बनने के काबिल नहीं होते तो मैं उन्हें उपराष्ट्रपति के तौर पर चुनता ही नहीं.”

वहीं दूसरी घटना वाशिंगटन की है जहां NATO देशों की एक बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को 'राष्ट्रपति पुतिन' बोल दिया था। मगर इसके तुरंत बाद उन्हें इस गलती का अहसास हुआ था फिर उन्होंने जेलेंस्की को सही नाम से बुलाया था।इस गलती के बाद जो बाइडन ने कहा कि उनका पूरा फोकस पुतिन को हराने पर था।

जो बाईडेन की बढ़ती उम्र के कारण लोगों ने उन्हें निशाने पर लिया। उनके साथ घटी कुछ घटनाओं की वीडियो को वायरल कर उनकी बढ़ती उम्र पर निशाना साधा। दरअसल जो के साथ कई वाख्या ऐसे हुए जैसे चलते-चलते गिर जाना, हाथ मिलाने के बाद भूल जाना, स्टेज पर लड़खड़ा जाना कि लोग अब उन्हें राष्ट्रपति के तौर पर काबिल नहीं समझते हैं और उन्हें ट्रोल करने लगते हैं। 

जो बाईडेन को हॉलीवुड अभिनेता जॉर्ज क्लूनी ने भी चुनावी दौड़ से पीछे हटने का सुझाव दिया है। क्लूनी को डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थक माना जाता है। क्लूनी ने कहा भी है कि उन्हें जो बाईडेन पसंद हैं मगर जो के नेतृत्व में डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव हार सकती और अमेरिकी संसद में अपना नियंत्रण ख़त्म कर देगी इसलिए अब जो को पीछे हट जाना चाहिए।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 12, 2024