Tata Group का डिजिटल सेक्टर में मेगा प्लैन, 8200 करोड़ का करेगा निवेश

नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाला टाटा ग्रुप अब एक नई स्ट्रेटर्जी पर काम कर रही है। टाटा अपने डिजिटल कारोबार में बड़ा चेंज लाने जा रही है। इसके लिए वो भारी भरकम निवेश करने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रुप अपने डिजिटल बिजनेस में बड़ा सुधार करना चाहता है।

मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक ग्रुप ने अपने सुपर-एप वेंचर में 8200 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश योजना को मंजूरी दे दी है। साथ ही ये निवेश नया निवेश होगा और डिजिटल कारोबार में इससे पहले किए गए 200 करोड़ डॉलर से ये निवेश अलग होगा। डील पर समझौता होने के बाद टाटा डिजिटल को ये रकम अगले साल मिलेगी, ग्रुप की डिजिटल कंपनी को कहा है कि वो अपने ऑपरेशंस को बेहतर बनाए और एप को पहले से ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने पर फोकस करें। टाटा डिजिटल सुपर एप Tata Neu को चलाती है।

इसके अलावा टाटा ग्रुप ने सुपर-एप वेंचर को कहा है कि वो भविष्य की फंड्स की जरूरत के लिए विदेशी निवेशकों के बीच अवसरों की तलाश करें। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल इस फंडिंग को लेकर बातचीत जारी है और अंतिम शर्तों में बदलाव किया जा सकता है। फिलहाल कंपनी की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है।

भारत का पहला सुपर एप टाटा न्यू अपनी शुरुआत के साथ ही तकनीकी दिक्कतों से घिरा हुआ है और ग्राहक की तरफ से एप को इस्तेमाल करने को लेकर कई शिकायतें मिली हैं। ग्रुप ने इन दिक्कतों को दूर करने के लिए कहा है। इस एप की मदद से यूजर्स रोजमर्रा के सामान से लेकर गैजेट तक खरीद सकते हैं साथ टाटा के ब्रांड्स के अंदर रेस्टोरेंट्स से लेकर एयरलाइन की सेवाओं को बुक कर सकते हैं। एप मेंबरशिप सर्विस की सुविधा भी देता है। साथ ही इससे बिल पेमेंट, लोन से लेकर इंश्योरेंस तक भी पा सकते हैं। अपने ई-कॉमर्स पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए टाटा ग्रुप ने बिगबास्केट और ई-फार्मेसी 1एमजी को खरीदा है।