NewsऑटोTata Harrier, Tata Safari Launch: दिवाली से पहले नए फेसलिफ्ट एडिशन लॉन्च, जानें कीमत

Tata Harrier, Tata Safari Launch: दिवाली से पहले नए फेसलिफ्ट एडिशन लॉन्च, जानें कीमत

टाटा हैरियर अब चार मुख्य ट्रिम्स - स्मार्ट, प्योर, एडवेंचर और फियरलेस में आता है और इसमें '+' या 'ए' प्रत्यय वाले विभिन्न सुविधाओं के साथ अतिरिक्त पैकेज मिलते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 17, 2023 17:46 IST
टाटा मोटर्स ने टाटा हैरियर और टाटा सफारी एसयूवी के नए फेसलिफ्टेड वर्जन लॉन्च किए हैं

Tata Motors ने Tata Harrier और Tata Safari एसयूवी के नए फेसलिफ्टेड वर्जन लॉन्च किए हैं। नए संस्करण नए फ्रंट फेशिया के साथ-साथ संशोधित डीआरएल और टेल लैंप के साथ आते हैं। टाटा ने दोनों कारों की फीचर लिस्ट में भी बदलाव किया है। दोनों एसयूवी के लॉन्च के बाद यह पहली बड़ी फेसलिफ्ट है। कंपनी ने Tata Harrier को 15.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है। नई टाटा सफारी की कीमत 16.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। हैरियर के ऑटोमैटिक संस्करण की कीमत 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और सफारी स्वचालित की न्यूनतम कीमत 20.69 लाख रुपये से शुरू होती है। टाटा हैरियर और टाटा सफारी दोनों की कीमतें प्रारंभिक हैं। हैरियर और सफारी दोनों की बुकिंग पिछले हफ्ते 25,000 रुपये की टोकन राशि के साथ शुरू हुई थी।

टाटा हैरियर फेसलिफ्ट डिज़ाइन

नई ग्रिल और स्प्लिट हेडलाइट डिज़ाइन सबसे बड़ा बदलाव है जो आप हैरियर फेसलिफ्ट में देखेंगे। कार में ग्रिल के ऊपर फुल-चौड़ाई वाली एलईडी लाइट बार लगी है, जो इसे आधुनिक टच देती है। नया फ्रंट बम्पर एक चमकदार काले बैंड द्वारा विभाजित दो खंडों में विभाजित है। साइड प्रोफाइल के मामले में हैरियर में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। बड़ा बदलाव 18 और 19 इंच के पहियों में इस्तेमाल किए गए नए अलॉय के इस्तेमाल में देखा जा सकता है। 19 इंच के बड़े पहिये केवल डार्क संस्करण वेरिएंट के साथ उपलब्ध हैं।टेलगेट में भी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। कार में एक संशोधित बम्पर है, और टेल-लैंप में नई एलईडी लाइटें हैं जो इसे पहले की तुलना में अधिक पतली बनाती हैं।

टाटा हैरियर

टाटा हैरियर का इंटीरियर और फीचर्स

खरीदारों को इंटीरियर में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। डैशबोर्ड में अब अलग-अलग सामग्रियां हैं, जिसमें एक बनावट वाला शीर्ष पैनल, चमकदार काली सतह और कंट्रास्ट सिलाई के साथ लेदरेट पैडिंग शामिल है। ट्रिम के आधार पर दो इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन विकल्प हैं - 10.25-इंच और 12.3-इंच। सेंटर कंसोल में एचवीएसी नियंत्रण के लिए एक टच-आधारित पैनल भी है। अन्य विशेषताओं में 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बैकलिट टाटा मोटर्स लोगो के साथ एक नया चार-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, स्वचालित वेरिएंट के लिए एक नया ड्राइव चयनकर्ता, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 10-स्पीकर जेबीएल-ट्यून साउंड सिस्टम, रियर विंडो शामिल हैं। शेड्स, 360-डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ और बहुत कुछ। सुरक्षा सुविधाओं में 7 एयरबैग (पूरे रेंज में 6 एयरबैग मानक), एडीएएस, हिल-होल्ड कंट्रोल, सभी यात्रियों के लिए अनुस्मारक के साथ तीन-पॉइंट सीट बेल्ट शामिल हैं।

टाटा हैरियर फेसलिफ्ट पावरट्रेन, वेरिएंट:

यांत्रिक रूप से, कार 170hp, 350Nm, 2.0-लीटर डीजल इंजन के साथ अपरिवर्तित रहती है जो 6-स्पीड मैनुअल या स्वचालित गियरबॉक्स से जुड़ा होता है। ऑटोमैटिक गियरबॉक्स केवल एडवेंचर+ वेरिएंट से ही उपलब्ध है। टाटा हैरियर अब चार मुख्य ट्रिम्स - स्मार्ट, प्योर, एडवेंचर और फियरलेस में आता है और इसमें '+' या 'ए' प्रत्यय वाले विभिन्न सुविधाओं के साथ अतिरिक्त पैकेज मिलते हैं।

Tata Harrier और Tata Safari

