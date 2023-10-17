Mumbai Airport: आज उड़ान नहीं भरेंगी फ्लाइट्स, 6 घंटे के लिए पाबंदी, जानें पूरी खबर

scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 17, 2023 13:30 IST
मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर फ्लाइट ऑपरेशन आज यानी मंगलवार बंद रहेगा। लेकिन शाम 6 बजे के बाद फ्लाइट्स सामान्य रूप से उड़ेंगी। इसकी वजह ये है कि हवाई अड्डे को मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया है। मेंटनेंस का काम सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगा। एयरपोर्ट के बयान के मुताबिक, 'CSMIA के मॉनसून के बाद रनवे मेंटनेंस प्लान के हिस्से के तौर पर RWY 09/27 और RWY 14/32 दोनों रनवे 17 अक्टूबर को अस्थायी रूप से नॉन-ऑपरेशनल रहने वाले हैं।

एयरपोर्ट की ओर से जारी किए गए स्टेटमेंट में कहा गया है,"सीएसएमआईए ने सभी स्टेकहोल्डर्स के सहयोग से रखरखाव के सुचारू समापन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से उड़ानें निर्धारित की हैं। इस हवाई अड्डे पर उड़ानें सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी।

Oct 17, 2023