गगनयान मिशन 2025 में लॉन्च होने की संभावना: PMO

Newsटेक्नोलॉजीगगनयान मिशन 2025 में लॉन्च होने की संभावना: PMO

परीक्षण उड़ान आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुरू की जाएगी। इसे जीएसएलवी मार्क III रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, जो भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। यह निरस्त क्रम क्रू मॉड्यूल के श्रीहरिकोटा के तट से लगभग 10 किमी दूर समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग के साथ समाप्त होगा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 17, 2023 17:23 IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गगनयान मिशन की तैयारियों की समीक्षा की
प्रधानमंत्री Narendra Modi ने मंगलवार को Gaganyaan Mission की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और अन्य सरकारी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और बताया कि गगनयान 2025 में लॉन्च किया जाएगा। विशेष रूप से, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल (HLVM3) के 3 मानव रहित मिशनों सहित 20 प्रमुख परीक्षणों की योजना बनाई गई है। प्रेस नोट में कहा गया है कि क्रू एस्केप सिस्टम टेस्ट व्हीकल की पहली प्रदर्शन उड़ान 21 अक्टूबर को निर्धारित है। पीएम मोदी ने भारतीय वैज्ञानिकों से अंतरग्रहीय मिशनों की दिशा में काम करने का भी आह्वान किया जिसमें एक वीनस ऑर्बिटर मिशन और एक मंगल लैंडर शामिल होगा। इसरो ने सोमवार को घोषणा की कि गगनयान मिशन के लिए मानव रहित परीक्षण उड़ान के लिए वाहन 21 अक्टूबर को सुबह 7 से 9 बजे के बीच लॉन्च किया जाएगा।

परीक्षण उड़ान मानव रहित होगी और क्रू एस्केप सिस्टम के प्रदर्शन का परीक्षण करेगी। क्रू एस्केप सिस्टम को लॉन्च या चढ़ाई के दौरान आपातकालीन स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। परीक्षण उड़ान Andhra Pradesh के Sriharikota स्थित Satish Dhawan Space Center से शुरू की जाएगी। इसे GSLV Mark III Rocket से लॉन्च किया जाएगा, जो भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। यह निरस्त क्रम क्रू मॉड्यूल के श्रीहरिकोटा के तट से लगभग 10 किमी दूर समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग के साथ समाप्त होगा। टचडाउन के बाद क्रू मॉड्यूल की पुनर्प्राप्ति में समर्पित नौसैनिक जहाज और भारतीय नौसेना की एक कुशल गोताखोरी टीम शामिल होगी।

परीक्षण उड़ान Andhra Pradesh के Sriharikota स्थित Satish Dhawan Space Center से शुरू की जाएगी
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 17, 2023