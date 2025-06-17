scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसGold Price Today: रिकॉर्ड बनाने के बाद सोने की कीमत में अचानक गिरावट, अब इतना सस्ता हुआ गोल्ड

Gold Price Today: रिकॉर्ड बनाने के बाद सोने की कीमत में अचानक गिरावट, अब इतना सस्ता हुआ गोल्ड

Gold Price Fall: पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतों में शानदार तेजी देखने को मिली थी। इस तेजी के बाद आज सोने की कीमतों में गिरावट आई है। आर्टिकल में जानते हैं कि सोना कितना सस्ता हुआ है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 17, 2025 13:04 IST
gold rate: Industry analysts are observing a continued rise in gold prices due to ongoing geopolitical tensions in crucial oil-producing regions.
gold rate: Industry analysts are observing a continued rise in gold prices due to ongoing geopolitical tensions in crucial oil-producing regions.

सोने की कीमतों में लगातार तेजी पर अब ब्रेक लग गया है। पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा था। गोल्ड हर दिन अपने रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया था। अब पीले धातु की कीमतों में गिरावट आई है। बता दें कि  इजरायल और ईरान के बीच तनाव (Israel-Iran Conflict) के चलते सोने की कीमतों में तेजी आ रही थी। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

जब भी भू-राजनीतिक तनाव होता है तो सिक्योर इन्वेस्टमेंट के लिए निवेशक गोल्ड की तरफ रुख करते हैं। ऐसे में गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है, इसकी वजह से इनकी कीमतों में तेजी आती है। 

16 जून को सोना मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 1,01,078 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। हालांकि, आज यानी 17 जून को सोने का दाम गिरकर 98,850 रुपये पर आ गया।
 
MCX पर क्या रहा बदलाव (Gold Price on MCX )

MCX पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने का रेट पहले तेजी से बढ़ा और रिकॉर्ड हाई तक गया। वहीं, अगले दिन इसमें 1.42% यानी 1,426 रुपये की गिरावट आ गई। इस उतार-चढ़ाव ने निवेशकों को हैरान कर दिया।

बाजार में आज के गोल्ड रेट (Gold Price Today)

इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक मंगलवार को 24 कैरेट सोना 99,370 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं अन्य कैरेट्स के दाम इस प्रकार रहे-

22 कैरेट की कीमत 96,990 रुपये

20 कैरेट का प्राइस 88,440 रुपये

18 कैरेट की कीमत 80,490 रुपये

14 कैरेट का प्राइस 64,100 रुपये

वैसे तो ये कीमतें देशभर में एक समान होती हैं, लेकिन ज्वेलरी बनवाते समय मेकिंग चार्ज और GST (GST On Gold) के कारण हर शहर में इनके दाम अलग हो जाते हैं। 

कैसे पहचाने शुद्ध सोना? (How to check Gold Latest Price?)

सोने की शुद्धता पहचानने के लिए हॉलमार्क जरूरी होता है। सरकार ने अलग-अलग कैरेट के लिए अलग नंबर दिया है। यह नंबर इस प्रकार है-

24 कैरेट का नंबर 999

22 कैरेट का नंबर 916

18 कैरेट के लिए 750

बता दें कि ज्यादातर गोल्ड ज्वैलरी 22 कैरेट के बनती है। 24 कैरेट गोल्ड पूरी प्योर होता है। वह मुलायम होता है। इस वजह से उससे ज्वैलरी नहीं बनती है।

कैसे जानें ताज़ा गोल्ड प्राइस?

आप घर बैठे भी लेटेस्ट गोल्ड और सिल्वर रेट्स जान सकते हैं। इसके लिए 8955664433 पर मिस्ड कॉल दें। कुछ देर में आपको SMS के ज़रिए कीमतों की जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप ibjarates.com वेबसाइट पर भी लेटेस्ट रेट चेक कर सकते हैं।

advertisement
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 17, 2025