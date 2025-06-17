PSU Bank Stocks: केंद्र सरकार द्वारा चुनिंदा पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSBs) में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को तेज करने की खबर के बाद 18 जून को इन बैंकों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई। इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) का शेयर 4% चढ़कर ₹38.99 पर पहुंचा, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) 2.68% बढ़कर ₹39 और यूको बैंक (UCO Bank) 2.7% बढ़कर ₹32.14 पर ट्रेड कर रहे थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) के शेयर 2.8% बढ़े और पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab & Sind Bank) में 3.4% की तेजी रही।

डिवेस्टमेंट की योजना

सीएनबीसी आवाज की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने जिन पांच बैंकों में हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है, उनमें यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं। अगले छह महीनों में इन बैंकों में 20% तक हिस्सेदारी बेचने की तैयारी है, जो QIP और OFS के जरिए की जाएगी।

सरकार द्वारा इस प्रक्रिया के लिए मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति लगभग अंतिम फेज में पहुंच गई है। इस डिवेस्टमेंट से प्राप्त पैसों को संबंधित बैंकों की पूंजी और परिचालन जरूरतों को पूरा करने में लगाया जाएगा।

यह कदम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के 25% न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी नियम को अगस्त 2026 तक पूरा करने की दिशा में उठाया जा रहा है।

बाजार की प्रतिक्रिया

PSU बैंक शेयरों में आई इस तेजी से निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.05% बढ़कर 7,026.35 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। कैनरा बैंक और यूनियन बैंक को छोड़कर इंडेक्स के सभी अन्य शेयर हरे निशान में रहे जो यह दर्शाता है कि निवेशकों का भरोसा इस सेक्टर में डिवेस्टमेंट के चलते बढ़ा है।