scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारSwiggy, Zomato से अब शराब की भी होगी होम डिलीवरी !

Swiggy, Zomato से अब शराब की भी होगी होम डिलीवरी !

कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और असम में शराब की अस्थायी डिलीवरी की अनुमति दी गई थी। इससे वेस्ट बंगाल और ओडिशा में 20-30% की बिक्री वृद्धि देखी गई।

Advertisement
Aryan Jakhar
Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 17, 2024 12:58 IST

भारत में अब शराब की होम डिलीवरी का दौर शुरू होने वाला है। कुछ राज्य इस पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें Delhi, Karnataka, Haryana, Punjab, Tamil Nadu, Goa और Kerala शामिल हैं। हालांकि इसके लिए रेग्युलेटरी मंजूरी की जरूरत होगी।

इंडस्ट्री के अधिकारियों के अनुसार, Swiggy, Zomato और BigBasket जैसी डिलीवरी कंपनियां शुरुआत में कम-शराबी पेय जैसे Beer, Wine और Liquor की होम डिलीवरी शुरू कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बढ़ते एक्सपैट आबादी, खासकर बड़े शहरों में, और उपभोक्ताओं के बदलते रुझान को ध्यान में रखना है।

advertisement

Also Read: Muharram की छुट्टी के चलते आज शेयर बाजार बंद, इक्विटी-डेरिवेटिव समेत सभी सेगमेंट में नहीं होगा कारोबार

इसके अलावा, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को परंपरागत शराब की दुकानों में खरीदारी करने में असुविधा महसूस होती है। ऑनलाइन डिलीवरी मॉडल उम्र सत्यापन, लेनदेन रिकॉर्ड और नियमों का पालन सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

स्विगी के कॉर्पोरेट मामलों के उपाध्यक्ष दिंकर वशिष्ठ ने कहा, "ऑनलाइन मॉडल में पूर्ण लेनदेन रिकॉर्ड, उम्र सत्यापन और सीमाओं का पालन सुनिश्चित होता है। इसके अलावा, ऑनलाइन तकनीकी स्टैक नियामकीय और उत्पाद कर आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठाते हैं, जिससे समय, सूखे दिन और जोनल वितरण गाइडलाइन का पालन होता है।"

बीयर कैफे के सीईओ राहुल सिंह का कहना है कि शराब की ऑनलाइन होम डिलीवरी से उपभोक्ता सुविधा बढ़ेगी, आर्थिक विकास होगा और वैश्विक रुझानों के साथ तालमेल बैठेगा। साथ ही, यह उत्तरदायी और नियंत्रित शराब वितरण सुनिश्चित करेगा।

कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और असम में शराब की अस्थायी डिलीवरी की अनुमति दी गई थी। इससे वेस्ट बंगाल और ओडिशा में 20-30% की बिक्री वृद्धि देखी गई।

अब जैसे-जैसे और राज्य इस पायलट परियोजना पर विचार करेंगे, इसका सफल परीक्षण पूरे भारत में इसके व्यापक स्वीकार और कार्यान्वयन की ओर ले जा सकता है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 17, 2024