Muharram की छुट्टी के चलते आज शेयर बाजार बंद, इक्विटी-डेरिवेटिव समेत सभी सेगमेंट में नहीं होगा कारोबार

Muharram की छुट्टी के चलते आज बुधवार 17 जुलाई 2024 को शेयर बाजार बंद है। ऐसे में शेयर मार्केट के दो एक्सचेंज BSE और NSE में कारोबार नहीं होगा। इस बंद से इक्विटी, डेरिवेटिव और SLB यानी सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बॉरोइंग सहित सभी सेगमेंट प्रभावित होंगे। गुरुवार, 18 जुलाई को बाजार में सामान्य कारोबार फिर से शुरू होगा। वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (MCX) का मॉर्निंग सेशन आज बंद रहेगा। हालांकि, यह इवनिंग सेशन के लिए शाम 5:00 बजे से 11:30 बजे या 11:55 बजे तक फिर से खुलेगा।

मुहर्रम की छुट्‌टी इस साल 10वां मार्केट हॉलिडे

मुहर्रम की छुट्‌टी इस साल यानी 2024 का 10वां मार्केट हॉलिडे है। इसके बाद अब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बाजार बंद रहेगा।

इन कंपनियों के पहली तिमाही के नतीजे जारी होंगे

छुट्‌टी के चलते बाजार बंद है, लेकिन एशियन पेंट्स लिमिटेड, LTI माइंडट्री और हैथवे केबल जैसी कंपनियां अपने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के नतीजे जारी करेंगी।

शेयर बाजार ने कल ऑल टाइम हाई बनाया

शेयर बाजार ने कल यानी16 जुलाई को ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 80,898 और निफ्टी ने 24,661 का हाई बनाया था। इसके बाद बाजार थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 51 अंक की तेजी के साथ 80,716 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 26 अंक की तेजी रही, ये 24,613 के स्तर पर बंद हुआ।