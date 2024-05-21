scorecardresearch
Ujjivan Small Finance Bank के मैनेजमेंट के साथ ख़ास बातचीत

Ujjivan Small Finance Bank के मैनेजमेंट के साथ ख़ास बातचीत

आय के मोर्चे पर, बेंगलुरु स्थित ऋणदाता ने 31 मार्च, 2024 (Q4 FY24) को समाप्त चौथी तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 6.5 प्रतिशत की साल-दर-साल (YoY) वृद्धि, 329.6 करोड़ रुपये की सूचना दी है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi, May 21, 2024 19:49 IST
बैंक ने अभी तक यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर कोई फैसला नहीं किया है
बैंक ने अभी तक यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर कोई फैसला नहीं किया है

Ujjivan Small Finance Bank ने अभी तक यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर कोई फैसला नहीं किया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक इत्तिरा डेविस ने बिजनेस टुडे टीवी के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जराबी के साथ खास बातचीत में कहा कि "तकनीकी रूप से, हम यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन करने के योग्य हैं। हम इसे तुरंत करेंगे या नहीं, इस पर बोर्ड इस वित्तीय वर्ष के दौरान फैसला करेगा और फिर इसे आगे बढ़ाएगा। अगर बोर्ड आगे बढ़ने का फैसला करता है, तो वह आवेदन वित्त वर्ष 26 की शुरुआत में किया जाएगा। अभी तक, वह निर्णय लिया जाना बाकी है।" उन्होंने यह भी बताया कि, "हमारी उपस्थिति 26 राज्यों में है और किसी भी राज्य का इसमें 15 प्रतिशत से अधिक योगदान नहीं है, जो कि एक लघु वित्त बैंक के लिए बहुत ही अनोखी बात है।" मौजूदा उत्पाद मिश्रण पर टिप्पणी करने के लिए पूछे जाने पर डेविस ने कहा, "हमने आंतरिक रूप से निर्णय लिया है कि 60:40 एक अच्छा मिश्रण है, जिसमें 60% असुरक्षित और 40% सुरक्षित होगा। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि वित्त वर्ष 26 के अंत तक हम 40% सुरक्षित तक पहुंच जाएंगे।"

वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही

वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) 2.23 प्रतिशत और शुद्ध एनपीए 0.28 प्रतिशत रहा। बैंक का जीएनपीए अनुपात लगातार दो वर्षों तक 3 प्रतिशत से नीचे और शुद्ध एनपीए अनुपात 1 प्रतिशत से नीचे रहा, जिससे यह लाइसेंस के लिए आवेदन करने के योग्य हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में लघु वित्त बैंकों को स्वैच्छिक रूप से सार्वभौमिक बैंकों में परिवर्तित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। आय के मोर्चे पर, बेंगलुरु स्थित ऋणदाता ने 31 मार्च, 2024 (Q4 FY24) को समाप्त चौथी तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 6.5 प्रतिशत की साल-दर-साल (YoY) वृद्धि, 329.6 करोड़ रुपये की सूचना दी है।

शुद्ध ब्याज आय

शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) वित्त वर्ष 2023 की इसी तिमाही में 738 करोड़ रुपये के मुकाबले 26.4 प्रतिशत बढ़कर 933 करोड़ रुपये हो गई। एनआईआई किसी बैंक द्वारा अपनी उधार गतिविधियों से अर्जित ब्याज आय और जमाकर्ताओं को दिए जाने वाले ब्याज के बीच का अंतर है। समीक्षाधीन तिमाही के लिए शुद्ध ब्याज मार्जिन 9.4 प्रतिशत रहा। बोर्ड ने शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन 1.5 रुपये प्रति शेयर का अंतिम लाभांश देने की भी सिफारिश की है। मंगलवार को उज्जीवन एसएफबी के शेयर 0.86 फीसदी की गिरावट के साथ 52.95 रुपये पर बंद हुए। इस साल अब तक शेयर में 56.30 फीसदी की उछाल आई है।

May 21, 2024