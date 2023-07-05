Service Sector की गतिविधियों में आया धीमापन, June में सर्विसेज PMI गिरकर 58.5

June में सर्विसेज PMI तीन महीने के निचले स्तर में गिरावट देखने को मिली है। जून में S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स 58.5 रहा है, जो कि मई में 61.2 था। इसके पहले मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े आए थे। जून में मैन्युफैक्चरिंग PMI मई के 58.7 से गिरकर 57.8 रही है। जबकि भारत का कंपोजिट PMI जून में 59.4 पर है, जबकि मई में ये 61.6 पर था।

जून में सर्विसेज डिमांड में बढ़ोतरी जारी रही, सभी चार निगरानी सब-सेक्टर्स में नए बिजनेस इन-फ्लो में तेजी से ग्रोथ दर्ज की गई।ग्रोथ मोमेंटम में इस तेज बढ़ोतरी ने बिजनेस एक्टिविटी में और तेज उछाल का सपोर्ट किया और रोजगार के आंकड़ों में एक और बढ़ोतरी को भी बढ़ावा दिया, निकट अवधि की विकास संभावनाओं के लिए अच्छा संकेत है।