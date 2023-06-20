Sensex 526 अंक सुधरा, निफ्टी 18,800 के ऊपर, सारेगामा 10%, टैमो 3% चढ़ा

scorecardresearch
DEV KETAN SETHIA
New Delhi,UPDATED: Jun 20, 2023 17:31 IST
अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्षJerome Powell की कांग्रेस की गवाही से एक दिन पहले निफ्टी और सेंसेक्स में तेजी देखने को मिली। पॉवेल बुधवार और गुरुवार को मौद्रिक नीति पर कांग्रेस की गवाही देने वाले हैं। जून में एक ठहराव के बाद, ट्रेडर्स फेड द्वारा जुलाई की बैठक में 25-बेस पॉइंट्स रेट वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं।

Also Read: Wipro शेयर बायबैक 22 जून को खुलेगा, रिटेल कोटा 23.4% होगा

व्यक्तिगत शेयरों में, IIFL Securities को 15% का नुकसान हुआ  जबकि Hero MotoCorp 1% से अधिक टूट गया और निफ्टी 50 में शीर्ष गिरने वाले स्टॉक्स में से एक था। फंड के कथित डायवर्जन की कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच के बीच टू-व्हीलर निर्माता के शेयरों में लगातार पांच सत्रों में गिरावट आई है। ऑटो इंडेक्स में भी हीरो मोटोकॉर्प शीर्ष पर रहा, जो 0.5% गिर गया।दूसरी ओर,HDFC Asset Management कंपनी को उन मीडिया रिपोर्टों से 7% से अधिक का लाभ हुआ, जिनमें कहा गया था कि ब्रिटेन की ABRDN PLC कंपनी में शेयर बेचेगी।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 20, 2023