Wipro शेयर बायबैक 22 जून को खुलेगा, रिटेल कोटा 23.4% होगा

Bangalore स्थित आईटी प्रमुख Wipro ने मंगलवार को घोषणा की कि उसका 12,000 करोड़ रुपये का शेयर बायबैक कार्यक्रम, जो कंपनी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा है, 22 जून को खुलेगा और 29 जून को बंद होगा विप्रो ने इसके लिए रिटेल कोटा 23.4 फीसदी तय किया गया है जबकि अन्य के लिए यह 4.3 फीसदी है। निफ्टी कंपनी करीब 26.97 करोड़ शेयर टेंडर रूट के जरिए 445 रुपये के भाव पर वापस खरीदेगी, जो सोमवार के बंद भाव 380 रुपये के मुकाबले 17 फीसदी प्रीमियम पर है।

बायबैक से 4.91% शेयर समाप्त हो जाएंगे और खुदरा शेयरधारकों के लिए 15% आरक्षण शामिल होगा। बायबैक के बाद प्रमोटरों की कुल हिस्सेदारी 72.91% से बढ़कर 73.37% हो जाएगी। कंपनी द्वारा किए गए कैलकुलेशन से पता चलता है कि बायबैक के बाद ईपीएस 20.73 रुपये से बढ़कर 21.79 रुपये हो जाएगा, जबकि टीटीएम पीई 17.75 से घटकर 16.89 हो जाएगा। कंपनी के प्रवर्तकों, जिनमें अजीम प्रेमजी, रिशद प्रेमजी और परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं, ने पहले ही बायबैक में भाग लेने का इरादा व्यक्त कर दिया है। विप्रो शेयर बायबैक के लिए आवेदन कैसे करें, पात्र शेयरधारक 22 जून से शुरू होने वाली सप्ताह भर की निविदा अवधि के दौरान बायबैक में सीधे अपने स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से अपने शेयरों की निविदा कर सकते हैं। शेयरधारकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका डीमैट खाता सक्रिय है और अस्वीकार्य शेयरों को जारी करने के लिए अनब्लॉक किया गया है और उनका बैंक खाता प्रेषण के क्रेडिट के लिए उनके डीमैट खाते से जुड़ा हुआ है।

जिन शेयरधारकों के शेयरों को बायबैक के तहत स्वीकार किया गया है, उन्हें 6 जुलाई के भीतर सीधे ब्रोकर से विचार प्राप्त होगा।अस्वीकृत शेयर भी 6 जुलाई तक जारी कर दिए जाएंगे, जबकि योजना के तहत वापस खरीदे गए शेयर 17 जुलाई तक समाप्त हो जाएंगे। बायबैक की तारीखों की घोषणा के बाद, विप्रो के शेयर बीएसई पर 0.8% बढ़कर 383 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।

