SEBI ने IIFL सिक्योरिटीज के नए क्लाइंट्स जोड़ने पर लगाया 2 साल का बैन

SEBI ने IIFL सिक्योरिटीज के नए क्लाइंट्स जोड़ने पर 2 साल के लिए बैन लगा दिया है

SEBI की तरफ से जारी एक ऑर्डर में कहा गया है कि आईआईएफएल की खातों की सेबी ने एक अप्रैल 2011 से लेकर 31 दिसंबर 2013 तक के खातों की जांच की और पाया कि सेबी के 1993 के सर्कुलर के मुताबिक क्लाइंट्स और कंपनी के खातों को अलग-अलग नहीं रखा गया है। इसके बाद सेबी ने 7 अगस्त 2014 के बाद सभी खातों की गहराई से जांच की और पाया कि खातों में विवरण उस तरीके से नहीं रखा गया है जो सेबी के नियम कहते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने साल 2011 से 2017 के दौरान IIFL सिक्योरिटीज के खिलाफ कई बार जांच की थी. SEBI ये देखना चाहता था कि क्या ब्रोकरेज ने क्लाइंट्स की सिक्योरिटीज को लेकर बने नियमों का पालन किया है। SEBI ने अपने आदेश में ये भी आरोप लगाया है कि IIFL ने अपने खातों को उपयुक्त नामावली नहीं दी है, SEBI ने कहा कि हालांकि, साल 2017 से IIFL सिक्योरिटीज ने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिशें की हैं और दिखा है कि अब उल्लंघन नहीं हुए हैं, आदेश में कहा गया है कि मार्च 2017 से क्लाइंट्स के फंड्स का गलत इस्तेमाल, क्लाइंट्स के फंड्स को अपने खुद के फंड्स के साथ मिलाने के मामले देखने को नहीं मिले हैं। इसलिए, रेगुलेटर ने IIFL सिक्योरिटीज का ब्रोकर सर्टिफिकेट रद्द नहीं किया है, उसका कहना है कि ये एक्शन सजा के तौर पर गलत होगा।

