scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारPhysicsWallah ने Xylem में किया ₹500 करोड़ का निवेश, दक्षिण में बढ़ने की कोशिश

PhysicsWallah ने Xylem में किया ₹500 करोड़ का निवेश, दक्षिण में बढ़ने की कोशिश

एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला (PhysicsWallah) ने केरल की कंपनी Xylem लर्निंग में 500 करोड़ रुपये का निवेश किया ह। . Xylem कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाती है। इस निवेश से कंपनी दक्षिण भारत (South India) में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 20, 2023 12:56 IST
PhysicsWallah ने Xylem में किया ₹500 करोड़ का निवेश
PhysicsWallah ने Xylem में किया ₹500 करोड़ का निवेश

एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला (PhysicsWallah) ने केरल की कंपनी Xylem लर्निंग में 500 करोड़ रुपये का निवेश किया है।Xylem कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाती है। इस निवेश से कंपनी दक्षिण भारत (South India) में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

Also Read: Railway में होगी अब अडानी ग्रुप की एंट्री, ट्रैनमैन को खरीदने की तैयारी में ग्रुप

advertisement

Noida बेस्ड कंपनी फिजिक्स वाला अगले तीन सालों में ये निवेश करेगी। इस डील में कैश और इक्विटी दोनों शामिल हैं. लेकिन फिजिक्स वाला ने ये साफ नहीं किया है कि कंपनी ने Xylem में कितनी हिस्सेदारी खरीदी है। Xylem लर्निंग अपने यूट्यूब चैनल से नीट (NEET) और जी (JEE) की मुफ्त तैयारी करवाती है। कंपनी के पास ऑफलाइन और ऑनलाइन मिलाकर एक लाख से ज्यादा फीस देने वाले छात्र भी हैं। Xylem कॉमर्स से जुड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करवाती है।

Noida बेस्ड कंपनी फिजिक्स वाला अगले तीन सालों में निवेश करेगी
Noida बेस्ड कंपनी फिजिक्स वाला अगले तीन सालों में ये निवेश करेगी

 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 20, 2023