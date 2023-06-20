PhysicsWallah ने Xylem में किया ₹500 करोड़ का निवेश, दक्षिण में बढ़ने की कोशिश
एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला (PhysicsWallah) ने केरल की कंपनी Xylem लर्निंग में 500 करोड़ रुपये का निवेश किया है।Xylem कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाती है। इस निवेश से कंपनी दक्षिण भारत (South India) में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
Noida बेस्ड कंपनी फिजिक्स वाला अगले तीन सालों में ये निवेश करेगी। इस डील में कैश और इक्विटी दोनों शामिल हैं. लेकिन फिजिक्स वाला ने ये साफ नहीं किया है कि कंपनी ने Xylem में कितनी हिस्सेदारी खरीदी है। Xylem लर्निंग अपने यूट्यूब चैनल से नीट (NEET) और जी (JEE) की मुफ्त तैयारी करवाती है। कंपनी के पास ऑफलाइन और ऑनलाइन मिलाकर एक लाख से ज्यादा फीस देने वाले छात्र भी हैं। Xylem कॉमर्स से जुड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करवाती है।