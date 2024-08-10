अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक नए रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि SEBI अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने अडानी समूह द्वारा उपयोग किए गए ऑफशोर फंड्स में हिस्सेदारी रखी थी, जिसका उपयोग धन की चोरी के लिए किया गया था।

हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने रिपोर्ट में दावा किया है कि व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों के अनुसार, बुच और उनके पति ने उन ऑफशोर फंड्स में हिस्सेदारी रखी थी, जहां अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी द्वारा भारी मात्रा में धन का निवेश किया गया था। यह आरोप लगभग 18 महीने पहले हिंडनबर्ग द्वारा जारी किए गए उस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें अडानी समूह द्वारा शेयर कीमतों को बढ़ाने और वित्तीय गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया था।

अडानी समूह ने अप्रकटित संबंधित पार्टी लेनदेन, छिपे हुए निवेश और शेयर बाजार में गड़बड़ी

हिंडनबर्ग के अनुसार, उनकी जांच में मॉरीशस स्थित एक जटिल ऑफशोर एंटिटीज़ नेटवर्क का पता चला, जिसके माध्यम से अडानी समूह ने अप्रकटित संबंधित पार्टी लेनदेन, छिपे हुए निवेश और शेयर बाजार में गड़बड़ी की। हालांकि, इन खोजों की गंभीरता और 40 से अधिक स्वतंत्र मीडिया जांचों द्वारा पुष्टि के बावजूद, SEBI ने अभी तक अडानी समूह के खिलाफ कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं की है।

हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने रिपोर्ट में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला है:

SEBI ने एक 'शो कॉज' नोटिस जारी किया, लेकिन हमारी 106 पृष्ठ की रिपोर्ट में किसी भी तथ्यात्मक त्रुटि को नहीं खारिज किया, बल्कि शॉर्ट पोजिशन का प्रकटीकरण अपर्याप्त होने पर आलोचना की।SEBI ने हमारी रिपोर्ट को "बेतुका" करार दिया, क्योंकि इसमें एक प्रतिबंधित ब्रोकर का हवाला दिया गया था, जिसका दावा था कि SEBI को अडानी द्वारा विनियमों को बायपास करने के लिए ऑफशोर एंटिटीज़ का उपयोग करने और इन गतिविधियों में सांठगांठ करने की जानकारी थी।

जुलाई 2024 में, हमने धोखाधड़ी को संबोधित करने में SEBI की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया

जुलाई 2024 में, हमने धोखाधड़ी को संबोधित करने में SEBI की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया और अप्रकटित लेनदेन और शेयर मूल्य वृद्धि में शामिल ऑफशोर नेटवर्क की गंभीर जांच न करने की आलोचना की। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने SEBI की जांच के कोई नतीजे नहीं निकलने पर टिप्पणी की। अडानी समूह के CFO जुगेशिंदर सिंह ने SEBI के नोटिस को "तुच्छ" करार दिया और प्रक्रिया पूरी होने से पहले उनके महत्व को कम कर दिया।

इस विवादास्पद आरोप पर SEBI अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि SEBI इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और क्या बुच पर लगे आरोपों का जवाब देती हैं।