SBI Result: SBI के दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित

Q2FY24 में बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो (CAR) सालाना आधार पर 77 बेसिस प्वाइंट्स सुधर कर 14.28% रहा है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Nov 4, 2023 17:23 IST
SBI ने 4 नवंबर को वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने शनिवार 4 नवंबर को वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के नतीजे घोषित कर दिए हैं। Q2FY24 में बैंक का नेट प्रॉफिट सालाना आधार (YoY) पर 8% बढ़कर 14,330 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की समान तिमाही में यह 13,265 करोड़ रुपए था। सितंबर तिमाही में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) सालाना आधार (YoY) पर 12.3% बढ़कर 39,500 करोड़ रुपए रही। पिछले साल की समान तिमाही में यह 31,184 करोड़ रुपए रही थी।

दूसरी तिमाही में बैंक का ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) 2.55% रहा। पिछले साल की समान तिमाही में यह 3.52% था। वहीं बैंक का नेट NPA 0.64% रहा। पिछले साल की समान तिमाही में यह 0.80% था। Q2FY24 में बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट (EBITDA) सालाना आधार (YoY) पर 8.07% गिरकर 19,417 करोड़ रुपए रहा। हालांकि, सितंबर तिमाही में प्रोविजन कवरेज रेश्यो (PCR) सालाना आधार (YoY) पर 248 बेसिस प्वाइंट्स घटकर 75.45% रहा। SBI के 61% SB अकाउंट्स और 39% रिटेल एसेट अकाउंट्स YONO के माध्यम से डिजिटल रूप से एक्वायर किए जाते हैं। इसके अलावा Q2FY24 में बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो (CAR) सालाना आधार पर 77 बेसिस प्वाइंट्स सुधर कर 14.28% रहा है। 

दूसरी तिमाही में बैंक का ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) 2.55% रहा

Nov 4, 2023