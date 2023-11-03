SBI: SriLanka में वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने भारतीय स्टेट बैंक के शाखा का किया उद्घाटन
निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने पिछले साल 4 अरब डॉलर से अधिक की अभूतपूर्व वित्तीय सहायता प्रदान की जब द्वीपीय राष्ट्र वित्तीय संकट का सामना कर रहा था। उन्होंने कहा, 'जब श्रीलंका ने एक साल पहले अपने अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना किया था, तो हमने महसूस किया था कि श्रीलंका में अपने दोस्तों के साथ खड़े रहना हमारा कर्तव्य है।
तीन दिवसीय यात्रा पर SriLanka गईं वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman त्रिंकोमाली में State Bank of India की शाखा का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर पूर्वी प्रांत के गवर्नर सेंथिल थोंडमन, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले और एसबीआई के चेयरपर्सन दिनेश खारा भी उपस्थित थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को श्रीलंका के पूर्वी बंदरगाह शहर त्रिंकोमाली का दौरा किया जहां उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा की शुरुआत की और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कंपनियों की मदद करने में उसकी भूमिका की सराहना की। शाखा का उद्घाटन करने के बाद सीतारमण ने सराहना करते हुए कहा कि एसबीआई, अपनी 159 वर्षों की महत्वपूर्ण उपस्थिति के साथ, श्रीलंका का सबसे पुराना बैंक है और देश और विदेश में अपने व्यवसाय को बढ़ा रहा है। श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान, श्रीलंका में एसबीआई की उपस्थिति ने भारत द्वारा श्रीलंका को 1 बिलियन अमरीकी डालर की लाइन ऑफ क्रेडिट के सुचारू विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अलावा, एसबीआई श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कॉर्पोरेट्स का समर्थन करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। श्रीलंका में एसबीआई इन-ब्रांच ऑपरेशंस के अलावा एसबीआई श्रीलंका योनो ऐप और ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रेषण को बढ़ाना जारी रखता है। सीतारमण ने बाद में बंदरगाह शहर में लंका इंडियन ऑयल कंपनी परिसर का भी दौरा किया। सीतारमण के श्रीलंका दौरे के साथ ही दोनों देशों ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (ईटीसीए) के 12 वें दौर की भी चर्चा की, जो 2018 से रुका हुआ था।
जुलाई के अंत में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की दिल्ली यात्रा के बाद 30 अक्टूबर से एक नवंबर तक यह वार्ता हुई। विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने पर सहमत हुए थे। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 12 वें दौर में वस्तुओं, सेवाओं, उत्पत्ति के नियमों, व्यापार उपचार, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और व्यापार सुविधा, व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं और कई विषयों को शामिल किया गया। 19 सदस्यीय भारतीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत के वाणिज्य और उद्योग विभाग के मुख्य वार्ताकार और संयुक्त सचिव अनंत स्वरूप ने किया। भारत ने गुरुवार को श्रीलंका को आश्वासन दिया कि वह कर्ज पुनर्गठन पर विचार-विमर्श के लिए श्रीलंका के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा और आर्थिक सुधार के लिए समर्थन देगा। भारतीय मूल के तमिलों (आईओटी) के आगमन की 200वीं वर्षगांठ मनाने के लिए श्रीलंका सरकार की ओर से आयोजित 'एनएएएम 200' में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने पिछले साल 4 अरब डॉलर से अधिक की अभूतपूर्व वित्तीय सहायता प्रदान की जब द्वीपीय राष्ट्र वित्तीय संकट का सामना कर रहा था।