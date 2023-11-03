SBI: SriLanka में वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने भारतीय स्टेट बैंक के शाखा का किया उद्घाटन

तीन दिवसीय यात्रा पर SriLanka गईं वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman त्रिंकोमाली में State Bank of India की शाखा का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर पूर्वी प्रांत के गवर्नर सेंथिल थोंडमन, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले और एसबीआई के चेयरपर्सन दिनेश खारा भी उपस्थित थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को श्रीलंका के पूर्वी बंदरगाह शहर त्रिंकोमाली का दौरा किया जहां उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा की शुरुआत की और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कंपनियों की मदद करने में उसकी भूमिका की सराहना की। शाखा का उद्घाटन करने के बाद सीतारमण ने सराहना करते हुए कहा कि एसबीआई, अपनी 159 वर्षों की महत्वपूर्ण उपस्थिति के साथ, श्रीलंका का सबसे पुराना बैंक है और देश और विदेश में अपने व्यवसाय को बढ़ा रहा है। श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान, श्रीलंका में एसबीआई की उपस्थिति ने भारत द्वारा श्रीलंका को 1 बिलियन अमरीकी डालर की लाइन ऑफ क्रेडिट के सुचारू विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अलावा, एसबीआई श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कॉर्पोरेट्स का समर्थन करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। श्रीलंका में एसबीआई इन-ब्रांच ऑपरेशंस के अलावा एसबीआई श्रीलंका योनो ऐप और ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रेषण को बढ़ाना जारी रखता है। सीतारमण ने बाद में बंदरगाह शहर में लंका इंडियन ऑयल कंपनी परिसर का भी दौरा किया। सीतारमण के श्रीलंका दौरे के साथ ही दोनों देशों ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (ईटीसीए) के 12 वें दौर की भी चर्चा की, जो 2018 से रुका हुआ था।

