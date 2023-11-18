SBI Report on Unemployment: अर्थव्यवस्था के लिए खुशखबरी, रिकॉर्ड निचले स्तर पर बेरोजगारी दर

भारत की बेरोजगारी दर रिकॉर्ड निचले स्तरों पर पहुंच गई है। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में कारोबारी सोच बढ़ रही है और अब नौकरी की बजाए अपना कारोबार करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट यानि पीएलएफएस रिपोर्ट के मुताबिक देश में बेरोजगारी वित्त वर्ष 2023 में घटकर 3.2 फीसदी के स्तर पर आ गई है जो कि वित्त वर्ष 2018 में 6.1 फीसदी पर थी। इसी अवधि में अपना रोजगार शुरू करने वालों की हिस्सेदारी 13.6 फीसदी से बढ़कर 18.3 फीसदी पर पहुंच गई।

advertisement

Also Read: PM on Deepfake: PM ने भी किया अपने एक 'वीडियो' का जिक्र

ये ट्रेंड शिक्षा को लेकर जागरुकता और अपना कारोबार शुरू करने की सोच के कारण देखने को मिला है क्योंकि नए कारोबार खुलने से रोजगार के नए मौके देखने को मिले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोग अब रोजगार के पारंपरिक तरीकों से हट कर खुद के कारोबार की तरफ मुड़ रहे हैं। रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है. महिलाओं की लेबर फोर्स पार्टिसिपेश रेट साल 2018 से 2023 के बीच 17.5 फीसदी से बढ़कर 27.8 फीसदी पर पहुंच गया है. रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी पहले से महिलाओं को नए मौके मिलें हैं और उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है।