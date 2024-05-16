देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने चुनिंदा अल्पकालिक परिपक्वता पर सावधि जमा दर में 75 आधार अंकों तक की बढ़ोतरी की है



संशोधित आंकड़े

SBI की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए संशोधित आंकड़े के अनुसार, 46-179 दिनों की सावधि जमा के लिए दर में 75 आधार अंकों की वृद्धि कर इसे पहले के 4.75% से बढ़ाकर 5.50% कर दिया गया है। अन्य दो परिपक्वता बकेट- 180-210 दिन और 211 दिन से 1 वर्ष से कम में 25 आधार अंकों की वृद्धि कर क्रमशः 6% और 6.25% कर दिया गया है। 2 करोड़ रुपये से कम जमा पर नई दरें 15 मई, 2024 से प्रभावी हैं। 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा की सावधि जमाओं के लिए बैंक ने अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों ही परिपक्वता अवधियों पर ब्याज दर में वृद्धि की है। 7 दिनों से लेकर 210 दिनों तक की तीन परिपक्वता अवधियों के लिए ब्याज दर में 10 आधार अंकों से लेकर 25 आधार अंकों के बीच वृद्धि की गई है।

ब्याज दरें

वहीं, एक साल से लेकर तीन साल तक की लंबी अवधि की सावधि जमाओं पर 20 आधार अंकों से लेकर 25 आधार अंकों के बीच ब्याज दरें बढ़ेंगी।