Sahara Money Refund: सहारा के निवेशकों के लिए आई अच्छी ख़बर

SEBI की प्रमुख Madhabi Puri Buch ने आज साफ किया कि Sahara Group के फाउंडर Subrata Roy के निधन के बाद भी सहारा का मामला कैपिटल मार्केट रेगुलेटर में जारी रहेगा। यानि की किसी भी तरह के राहत की कोई उम्मीद नहीं है। बुच ने ये भी कहा कि सेबी के लिए ये मामला एक यूनिट के आचरण से जुड़ा है और यह जारी रहेगा, भले ही कोई व्यक्ति जीवित हो या नहीं। बहुत कड़े शब्दों में माधवी जी ने यहां पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि Supreme Court के तहत एक समिति है और हम सभी कार्रवाई उसी समिति के तहत करते हैं। खास बात तो ये है कि सेबी के अकाउंट में सुब्रत रॉय के सहारा ग्रुप का 25 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा पड़ा हुआ है। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों का पैसा रिफंड करने के लिए सुब्रत रॉय को पैसा जमा कराने के लिए कहा था। उसके बाद से लगातार पैसा सेबी के अकाउंट में आता रहा है। एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक सेबी ने सहारा ग्रुप की दो कंपनियों के निवेशकों को 11 सालों में 138 करोड़ रुपए वापस किए। इस बीच रीपेमेंट के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खातों में जमा राशि बढ़कर 25,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।

अब ऐसे में सवाल उठता है कि कितना लौटाया जा चुका है पैसा? तो रिपोर्ट के मुताबिक सेबी को 31 मार्च, 2023 तक 53,690 अकाउंट्स से जुड़े 19,650 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 48,326 अकाउंट्स से जुड़े 17,526 आवेदनों के लिए 138 करोड़ रुपए की कुल राशि लौटाई गई, जिसमें 68 करोड़ रुपए की ब्याज राशि भी शामिल है। शेष आवेदन सहारा ग्रुप की दोनों कंपनियों के जरिए उपलब्ध कराई जानकारी के जरिए उनका कोई पता नहीं लग पाने के कारण बंद कर दिए गए। सेबी ने आखिरी अपडेटिड जानकारी में 31 मार्च 2022 तक 17,526 आवेदनों से संबंधित कुल राशि 138 करोड़ रुपए बताई थी। सेबी ने कहा कि 31 मार्च 2023 तक बैंकों में जमा कुल राशि करीब 25,163 करोड़ रुपए है। यानि की सेबी किसी भी हालत में सहारा ग्रुप को बख्शने के मूड में नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि भले ही कोई व्यक्ति जीवित हो या नहीं कार्यवाही और जांच जारी रहेगी।